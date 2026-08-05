В Подмосковье врачи извлекли из желудка ребенка фигурку тайского духа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка мальчика проглоченную фигурку, напоминающую тайский амулет.
- Инородное тело было удалено эндоскопически, без разрезов, процедура заняла около пяти минут и прошла без осложнений.
- Мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка мальчика фигурку, которая напоминает амулет в виде тайского духа, приносящего удачу и богатство, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля поступил мальчик, проглотивший фигурку, которая напоминает тайский амулет, символизирующий магнит для благополучия. Со слов родителей, ребенок играл с фигуркой и случайно ее проглотил, после чего они сразу вызвали скорую помощь, рентген подтвердил наличие инородного тела в желудке.
"Врачи провели эндоскопическую операцию — захватили фигурку специальной петлей и аккуратно извлекли ее через естественные пути, без разрезов. Вся процедура заняла около пяти минут и прошла без осложнений", - говорится в Telegram-канале министерства.
Согласно сообщению, сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке, а фигурка пополнила коллекцию эндоскопического отделения Центра Рошаля.