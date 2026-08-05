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В Подмосковье врачи извлекли из желудка ребенка фигурку тайского духа - РИА Новости, 05.08.2026
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14:44 05.08.2026
В Подмосковье врачи извлекли из желудка ребенка фигурку тайского духа

В Подмосковье врачи извлекли из желудка мальчика фигурку в виде тайского духа

© Фото : Разборчивым почерком/TelegramФигурку, которую извлекли из желудка мальчика в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля
Фигурку, которую извлекли из желудка мальчика в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Разборчивым почерком/Telegram
Фигурку, которую извлекли из желудка мальчика в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка мальчика проглоченную фигурку, напоминающую тайский амулет.
  • Инородное тело было удалено эндоскопически, без разрезов, процедура заняла около пяти минут и прошла без осложнений.
  • Мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка мальчика фигурку, которая напоминает амулет в виде тайского духа, приносящего удачу и богатство, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
По данным ведомства, в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля поступил мальчик, проглотивший фигурку, которая напоминает тайский амулет, символизирующий магнит для благополучия. Со слов родителей, ребенок играл с фигуркой и случайно ее проглотил, после чего они сразу вызвали скорую помощь, рентген подтвердил наличие инородного тела в желудке.
"Врачи провели эндоскопическую операцию — захватили фигурку специальной петлей и аккуратно извлекли ее через естественные пути, без разрезов. Вся процедура заняла около пяти минут и прошла без осложнений", - говорится в Telegram-канале министерства.
Согласно сообщению, сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке, а фигурка пополнила коллекцию эндоскопического отделения Центра Рошаля.
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