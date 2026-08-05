В Подмосковье врачи извлекли из желудка ребенка фигурку тайского духа

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из желудка мальчика фигурку, которая напоминает амулет в виде тайского духа, приносящего удачу и богатство, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, в ДНКЦ имени Л. М. Рошаля поступил мальчик, проглотивший фигурку, которая напоминает тайский амулет, символизирующий магнит для благополучия. Со слов родителей, ребенок играл с фигуркой и случайно ее проглотил, после чего они сразу вызвали скорую помощь, рентген подтвердил наличие инородного тела в желудке.