Молдавские фермеры потребовали ввести лицензии на импорт зерновых с Украины

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"Мы требуем срочно ввести лицензирование импорта зерновых с Украины. В условиях свободного импорта зерновых и масличных культур в Молдавию с Украины или отсутствия строгого контроля за их транзитом через нашу территорию Румыния может запретить экспорт этой продукции из Молдавии, что будет означать катастрофу для национального сельского хозяйства", - говорится в обращении ассоциации к правительству, опубликованном в соцсетях.