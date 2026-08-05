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Молдавские фермеры потребовали ввести лицензии на импорт зерновых с Украины - РИА Новости, 05.08.2026
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18:58 05.08.2026
Молдавские фермеры потребовали ввести лицензии на импорт зерновых с Украины

Молдавские фермеры потребовали ввести лицензирование импорта зерновых с Украины

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПротестная акция фермеров в Кишиневе
Протестная акция фермеров в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Sputnik / Родион Прока
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Протестная акция фермеров в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аграрии в Молдавии требуют срочно ввести лицензирование импорта зерновых с Украины, чтобы защитить внутренний рынок от обвала цен.
  • Правительство Молдавии отменило лицензирование импорта зерна и масличных культур с Украины с 1 января 2026 года.
  • Министр экономики Молдавии Евгений Осмокеску заявил, что правительство не рассматривает введение лицензирования на импорт пшеницы.
КИШИНЕВ, 5 авг - РИА Новости. Аграрии в Молдавии требуют срочно ввести лицензирование импорта зерновых с Украины, чтобы защитить внутренний рынок от обвала цен, говорится в заявлении ассоциации "Сила фермеров".
Правительство Молдавии отменило лицензирование импорта зерна и масличных культур с Украины с 1 января 2026 года.
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"Мы требуем срочно ввести лицензирование импорта зерновых с Украины. В условиях свободного импорта зерновых и масличных культур в Молдавию с Украины или отсутствия строгого контроля за их транзитом через нашу территорию Румыния может запретить экспорт этой продукции из Молдавии, что будет означать катастрофу для национального сельского хозяйства", - говорится в обращении ассоциации к правительству, опубликованном в соцсетях.
Также фермеры обеспокоены, что ввоз дешевого украинского зерна может привести к обвалу цен на внутреннем рынке.
При этом министр экономики Молдавии Евгений Осмокеску заявил журналистам в среду, что правительство не рассматривает введение лицензирования на импорт пшеницы.
Молдавские фермеры неоднократно обращались к властям с просьбой продлить режим лицензирования. Аграрии подчеркивают, что без продления лицензирования они могут столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, что приведет к массовым протестам и дальнейшему ухудшению ситуации в сельскохозяйственном секторе
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