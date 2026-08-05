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Глава ФБР Патель рассказал о работе с российскими правоохранителями - РИА Новости, 05.08.2026
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14:31 05.08.2026 (обновлено: 14:32 05.08.2026)
Глава ФБР Патель рассказал о работе с российскими правоохранителями

Патель: ФБР выстраивает отношения с коллегами из России и Китая

© AP Photo / Matt RourkeГлава ФБР Кэш Патель
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США уже больше года работает над выстраиванием отношений с коллегами из России и Китая с целью борьбы с международной преступностью, заявил глава бюро Кэш Патель.
"Патель заявил, что за последний год он наладил новые партнерские отношения с правоохранительными органами Китая и России... в надежде обрести союзников в борьбе с транснациональной преступностью, включая торговлю фентанилом, кибермошенничество и сексуальную эксплуатацию детей", - пишет агентство Рейтер после интервью с главой ФБР.
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Отмечается, что данные партнерские контакты, проходящие в формате "рабочих групп", демонстрируют отход от практики американских спецслужб по выставлению РФ и Китая в качестве угрозы для США.
При этом, по словам Пателя, обмен информацией в рамках этих контактов носит взаимный, но узкий характер и ограничивается четырьмя видами транснациональной преступности.
"В отличие от военных и традиционных разведывательных служб, у нас (ФБР - ред.) есть уникальная возможность осуществить эти динамичные изменения (в отношениях с коллегами из РФ и КНР - ред.), что является задачей вне политики", - приводит агентство его слова.
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Патель подчеркнул, что сотрудничество с китайскими правоохранителями включает в себя совместные операции в третьих странах и взаимные визиты с целью обмена опытом. Совместные операции с Россией, целью которых является борьба с преступными сетями, по словам главы ФБР, проводятся уже на протяжении месяцев.
"Такое не происходит в одночасье. Мы занимаемся этим уже 15 месяцев", - добавил он.
В июле Politico писала, что Патель планирует визит в Россию 14-15 октября, чтобы посетить Москву и Санкт-Петербурге. Принимающей стороной, по данным издания, выступит ФСБ. При это до этого Патель посещал Китай.
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В миреРоссияКитайСШАКэш ПательФБРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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