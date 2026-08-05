Глава ФБР Патель рассказал о работе с российскими правоохранителями

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США уже больше года работает над выстраиванием отношений с коллегами из России и Китая с целью борьбы с международной преступностью, заявил глава бюро Кэш Патель.

Патель заявил, что за последний год он наладил новые партнерские отношения с правоохранительными органами Китая и России... в надежде обрести союзников в борьбе с транснациональной преступностью, включая торговлю фентанилом, кибермошенничество и сексуальную эксплуатацию детей", - пишет агентство Рейтер после интервью с главой ФБР.

Отмечается, что данные партнерские контакты, проходящие в формате "рабочих групп", демонстрируют отход от практики американских спецслужб по выставлению РФ и Китая в качестве угрозы для США.

При этом, по словам Пателя, обмен информацией в рамках этих контактов носит взаимный, но узкий характер и ограничивается четырьмя видами транснациональной преступности.

"В отличие от военных и традиционных разведывательных служб, у нас (ФБР - ред.) есть уникальная возможность осуществить эти динамичные изменения (в отношениях с коллегами из РФ и КНР - ред.), что является задачей вне политики", - приводит агентство его слова.

Патель подчеркнул, что сотрудничество с китайскими правоохранителями включает в себя совместные операции в третьих странах и взаимные визиты с целью обмена опытом. Совместные операции с Россией, целью которых является борьба с преступными сетями, по словам главы ФБР, проводятся уже на протяжении месяцев.

"Такое не происходит в одночасье. Мы занимаемся этим уже 15 месяцев", - добавил он.