Опасная чистота: почему городская жизнь угрожает здоровью детей

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Захар Андреев. Чем более развито общество, тем чаще у детей возникают аллергия, астма и тяжелые аутоиммунные заболевания. У деревенских жителей таких проблем почти нет. Авторы нового исследования нашли возможное средство против парадоксальной работы защитных механизмов нашего тела. Почему чрезмерная стерильность вредит ребенку — в материале РИА Новости.

Гигиеническая гипотеза

Неприятные запахи и вечная грязь — жизнь на ферме расходится с современными представлениями о комфорте и гигиене. По сравнению с крестьянским бытом горожанин существует практически в стерильных условиях. Особенно тщательно от антисанитарии берегут детей, тем самым желая защитить их от опасных болезней.

Несмотря на это, к концу ХХ века выяснилось, что у городских детей некоторые виды заболеваний встречаются намного чаще, чем у тех, кто вырос на ферме. Недуги связаны с ошибками в работе защитных механизмов организма — это либо аллергии и астма, когда иммунитет атакует относительно безобидные частицы, либо аутоиммунные заболевания, когда организм атакует сам себя.

был вдвое ниже , чем у их сверстников, не контактировавших с животными. Так, одно из недавних исследований показало: у детей в возрасте десяти с половиной лет, живущих на фермах, риск развития аллергии на пыльцу, чем у их сверстников, не контактировавших с животными.

встречаются в восемь раз реже. Есть и более серьезные последствия: в классическом теперь уже исследовании сравнили уровень заболеваемости диабетом первого типа и целиакией у финнов и у генетически близкой им группы жителей российской Карелии. Оказалось, что у карелов, которые росли в деревенских условиях, опасные болезнив восемь раз реже.

Еще в 1989-м ученый Дэвид Стрэчан выдвинул так называемую гигиеническую гипотезу, согласно которой к сбоям в работе иммунитета приводит излишняя стерильность. Правда, он считал, что чем меньше инфекций переносит ребенок в раннем возрасте из-за высокого качества санитарии, тем выше риск развития аллергии. Сегодня наука это опровергла. Согласно современным представлениям, болезни не защищают от аллергии, а только ослабляют иммунитет. Главная проблема городских детей — не чистота, а бедная микрофлора. Для здорового иммунитета ребенку нужен контакт с "полезной грязью": почвой, домашними животными и деревенской природой. Это обучает гены правильно работать и снижает риск аллергии.

Впрочем, у этой точки зрения есть слабое место: она в значительной степени основана на наблюдательных исследованиях, которые могут показать лишь более или менее убедительные корреляции. Авторы же новой работы приводят доказательства — они выявили конкретные бактерии, которые препятствуют развитию аллергии и астмы.

Полезные микробы

Международная группа исследователей под руководством профессора Маркуса Эге из Мюнхенского университета и Института профилактики астмы и аллергии проанализировала данные более тысячи детей из европейских сельских регионов. Собрали мазки из носовой полости, пыль с матрасов, а также микрочастицы на 47 фермах, владельцами которых являются семьи с детьми.

Исследователи применили современные методы генетического анализа и сложные компьютерные модели. Путем исключения вычислили основные бактерии — например, Romboutsia timonensis и Glutamicibacter arilaitensis. Эти микробы живут в кишечнике коров и производят особые молекулы — метаболиты, которые попадают в воздух. Вдыхая их, человек активирует рецепторы AhR и PPARγ, которые как бы "успокаивают" иммунитет и не дают развиться излишнему воспалению. Эти бактерии обеспечивают две трети защиты от астмы и половину — от сенной лихорадки и экземы.

Впервые ученые выстроили полную цепочку: корова → бактерии → их метаболиты → рецепторы человека → защита от аллергии. Теперь исследователи могут понять молекулярные механизмы этого эффекта и, возможно, создать лекарство, которое будет имитировать "фермерскую" защиту, — для детей, которые не живут рядом с коровником.

в журнале NEJM Evidence. Результаты исследования опубликованыNEJM Evidence.

"Настоящий прорыв"

"Это исследование — настоящий прорыв: оно переводит "фермерский эффект" из разряда наблюдений в область понятных биологических механизмов. Теперь ученые могут думать о том, как использовать эти знания для профилактики астмы — например, создавать специальные микробные композиции или средства на основе нужных метаболитов. Конечно, до готовых решений еще далеко: нужно понять, в каком количестве и в какие периоды жизни такие воздействия будут безопасны и полезны. Но главное звено цепочки наконец найдено", — говорит РИА Новости аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В свою очередь, иммунолог НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Юлия Шубина отмечает возможные риски такой терапии.

"Терапевтическое окно очень узкое: препарат необходимо применять в раннем детстве, в период формирования иммунной системы, — поясняет она. — Возможно развитие системных побочных эффектов, потому как рецепторы AhR и PPARγ участвуют в метаболизме и онкогенезе. А значит, их избыточная стимуляция небезопасна. Кроме того, правильную дозу подобрать сложно — нужно точно имитировать условия коровников. Возможен и пародоксальный иммунный ответ: у определенной доли популяции те же самые микробные антигены могут запустить не развитие толерантности, а аутоиммунитет, приводящий к возникновению, например, сахарного диабета первого типа".

Что можно сделать уже сейчас

По мнению Болибока, появления дорогостоящих препаратов можно не ждать — природа уже позаботилась о продукте, который содержит необходимые молекулы для профилактики аллергии у ребенка. Это парное коровье молоко.

"Бактериальные метаболиты усваиваются из желудка и кишечника коровы в кровь животного, а далее переходят в молоко, причем они концентрируются именно в капельках молочного жира, — говорит врач. — Если ребенок получает парное молоко, эти метаболиты попадают к нему на слизистую рта, глотки и желудочно-кишечного тракта и оказывают превентивный эффект, причем не только в отношении аллергии и поллиноза, но и повышая общую иммунную резистентность к разнообразным инфекциям. Так старая мудрость о пользе парного молока обретает современное научное подтверждение".

В свою очередь, врач-аллерголог-иммунолог сети клиник "Поликлиника.ру" Лилит Диланян советует "гулять в парках, а не в торговых центрах":

"Нужно есть квашеную капусту и кефир, не злоупотреблять антибиотиками без назначения и перестать превращать дом в операционную. Мы иногда так усердно моем руки, что вымываем из жизни самих себя, забываем о том, что иммунитет закаляется в умеренных испытаниях — в контакте с землей, пылью, животными и простой настоящей пищей", — убеждена эксперт.

Впрочем, ученые отмечают, что дело не только в условиях городской стерильности.

"Для нас фактор риска — не абстрактная "стерильность", а индустриализация быта: замена натуральных материалов синтетикой, хлорированная вода, повсеместное использование антибактериального мыла и ранние курсы антибиотиков широкого спектра действия, которые наносят сокрушительный удар по формирующемуся микробиому младенца еще до того, как он попадет на настоящую ферму", — объясняет Юлия Шубина.

По ее словам, российские исследования показывают: среди факторов защиты — не просто жизнь за городом или на ферме, а наличие старших братьев и сестер, ранний выход в коллектив (ясли) и содержание дома нескольких видов животных.