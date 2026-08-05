СМИ: ЕК сомневается в законности запрета партии, связанной с АдГ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Еврокомиссии сомневаются в достаточности юридических оснований для запрета партии «Европа суверенных наций» (ESN).

Надзорный орган ЕС обвинил ESN в нарушении ценностей демократии, плюрализма и прав человека и предложил исключить партию из общеевропейского реестра.

Окончательное решение о запрете партии не предрешено и будет приниматься с учетом заключения независимого консультативного комитета.

БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. В Еврокомиссии существуют сомнения о достаточности юридических оснований для запрета европейской партии "Европа суверенных наций" (ESN), объединяющей немецкую оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ряд других европейских правых политических сил, сообщает издание В Еврокомиссии существуют сомнения о достаточности юридических оснований для запрета европейской партии "Европа суверенных наций" (ESN), объединяющей немецкую оппозиционную партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) и ряд других европейских правых политических сил, сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

"Два источника сказали, что среди юристов Еврокомиссии существует скептицизм относительно того, насколько юридически безупречным является это дело. Значительная часть собранных доказательств относится к периоду до вступления в силу новых правил (позволяющих лишить партию регистрации - ред.)", - пишет издание.

По данным Euractiv, Еврокомиссия пока не заняла официальную позицию по вопросу возможного запрета ESN.

Процедуру ранее инициировал европейский надзорный орган по контролю за деятельностью общеевропейских политических партий. Он обвинил ESN в нарушении закрепленных в договорах ЕС ценностей демократии, плюрализма и прав человека и предложил исключить партию из общеевропейского реестра, одновременно лишив ее ежегодного финансирования из бюджета ЕС в размере около 3 миллионов евро.

Издание отмечает, что в основу подготовленного прежним руководителем надзорного органа доклада объемом около 300 страниц легли главным образом публикации в социальных сетях, публичные заявления и цитаты представителей партии.

При этом сама АдГ уже пытается использовать разбирательство в свою пользу, заявляя о политической цензуре в институтах ЕС и попытках политического истеблишмента заставить партию замолчать.

По информации издания, процедура запрета не является предрешенной: надзорный орган может прийти к выводу, что необходимых юридических оснований недостаточно, либо счесть, что предпринятых партией мер достаточно для отказа от ее исключения из реестра.

Кроме того, возражения могут позднее заявить также Совет ЕС и Европарламент.