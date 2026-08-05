Краткий пересказ от РИА ИИ Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что политика США и Евросоюза в отношении России и Ирана приводит к дефициту и подорожанию энергоресурсов в Европе.

Крупалла подчеркнул необходимость заполнения газохранилищ Германии и создания энергетического резерва.

Политик призвал к мирному урегулированию конфликтов и свободной торговле энергоресурсами.

БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Конфронтационная политика США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.

"Соединенные Штаты и Европейский союз своей политикой войны и конфронтации поставили себя в затруднительное положение. Война против Ирана и экономическая война против России приводят к дефициту и подорожанию энергоресурсов", - написал Крупалла в своем аккаунте в соцсети Х.

Политик заметил, что Германии нужны заполненные до предела газохранилища и энергетический резерв. В этой связи он выступил за поиск способов мирного урегулирования конфликтов.

"Мы не должны мириться с кризисами и войнами или усугублять их, а должны предотвращать их и положить им конец. По этой причине я призываю к миру в Европе и Западной Азии, а также к свободной и мирной торговле энергоресурсами", - заключил Крупалла.

Страны ЕС в этом году закачивают газ более медленными темпами относительно прошлых лет. По прогнозу "Газпрома", уровень заполненности европейских хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе. Недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.