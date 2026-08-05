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В Германии заявили о дефиците энергоресурсов из-за политики США и ЕС - РИА Новости, 05.08.2026
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23:05 05.08.2026
В Германии заявили о дефиците энергоресурсов из-за политики США и ЕС

Крупалла: политика США и ЕС против России и Ирана лишает Европу дешевой энергии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что политика США и Евросоюза в отношении России и Ирана приводит к дефициту и подорожанию энергоресурсов в Европе.
  • Крупалла подчеркнул необходимость заполнения газохранилищ Германии и создания энергетического резерва.
  • Политик призвал к мирному урегулированию конфликтов и свободной торговле энергоресурсами.
БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Конфронтационная политика США и Евросоюза в отношении России и Ирана лишают Европу недорогих энергоресурсов, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
"Соединенные Штаты и Европейский союз своей политикой войны и конфронтации поставили себя в затруднительное положение. Война против Ирана и экономическая война против России приводят к дефициту и подорожанию энергоресурсов", - написал Крупалла в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик заметил, что Германии нужны заполненные до предела газохранилища и энергетический резерв. В этой связи он выступил за поиск способов мирного урегулирования конфликтов.
"Мы не должны мириться с кризисами и войнами или усугублять их, а должны предотвращать их и положить им конец. По этой причине я призываю к миру в Европе и Западной Азии, а также к свободной и мирной торговле энергоресурсами", - заключил Крупалла.
Страны ЕС в этом году закачивают газ более медленными темпами относительно прошлых лет. По прогнозу "Газпрома", уровень заполненности европейских хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в текущем темпе. Недостаточный объем газа в ПХГ к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.
По мнению Еврокомиссии, подземные газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Цель для стран ЕС - заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. Но на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений за перебои с поставками топлива ЕС решил понизить ее до 80%, заявляла РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.
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