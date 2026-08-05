Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов ФРГ и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль призвал проверить правовые основания для запрета партии «Альтернатива для Германии» через суд.

Клингбайль назвал проверку правовых оснований для запрета «Альтернативы для Германии» «демократическим долгом».

Партия «Альтернатива для Германии» лидирует среди всех партий Германии по популярности среди населения начиная с апреля.

БЕРЛИН, 5 авг - РИА Новости. Министр финансов ФРГ и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль призвал проверить правовые основания для запрета через суд оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), назвав это "демократическим долгом".

Призыв Клингбайля прозвучал на фоне высоких рейтингов АдГ в преддверие региональных выборов в Германии и после обнародования открытого письма более тысячи немецких юристов, которые потребовали от бундестага и правительства ФРГ обратиться с ходатайством в федеральный конституционный суд Германии для рассмотрения вопроса о запрете этой партии.

"Сейчас необходимо серьезно проверить, имеются ли условия для возбуждения процедуры запрета (АдГ - ред.) в федеральном конституционном суде", - написал Клингбайль в гостевой статье для газеты Zeit.

Он утверждает, что в случае подтверждения правовых оснований процедура запрета АдГ станет не просто вариантом, а "демократическим долгом по защите Германии".

Клингбайль также в очередной раз исключил возможность какого-либо взаимодействия социал-демократов с АдГ. Кроме того, он пригрозил усилить накал идеологической борьбы с этой партией.

АдГ лидирует начиная с апреля среди всех партий Германии по популярности среди населения и существенно опережает правящую коалицию ФРГ в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ( ХДС /ХСС) и СДПГ по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.