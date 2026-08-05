Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Евросоюза обязал новых украинских просителей временной защиты в странах ЕС, достигших призывного возраста и въехавших в союз с 31 июля 2026 года, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей на Украине.

Временная защита не будет предоставляться без документального подтверждения выполнения воинских обязанностей.

Режим временной защиты для украинских беженцев продлен еще на один год, до 4 марта 2028 года.

БРЮССЕЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Совет Евросоюза обязал достигших призывного возраста новых украинских просителей временной защиты в странах сообщества, въехавших в ЕС с 31 июля этого года, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей, говорится в решении, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Теперь без документального подтверждения защита такой категории граждан Украины более не предоставляется.

Согласно документу, временная защита "предоставляется только тем лицам, которые выполняют свои воинские обязанности на Украине и при необходимости представляют подтверждение этого".

При этом решение предусматривает, что новое требование применяется задним числом с 31 июля 2026 года, несмотря на то, что сам документ был опубликован лишь 4 августа.

Новые правила не распространяются на украинцев, которые уже пользовались временной защитой в одной из стран ЕС до 30 июля 2026 года и непрерывно сохраняют этот статус.

Совет ЕС также пояснил, что изменение связано с необходимостью учитывать "меняющиеся оборонные потребности Украины".

"Эти потребности должны в полной мере учитываться Евросоюзом и государствами-членами при предоставлении полной поддержки перемещенным лицам с Украины посредством временной защиты", - говорится в документе.

В решении также отмечается, что Евросоюз должен применять механизм временной защиты таким образом, чтобы он "не оказывал негативного влияния на способность Украины наилучшим образом защищать себя… и самостоятельно определять организацию своих сил обороны".

Согласно документу, подтверждением выполнения воинских обязанностей может служить, в частности, штамп о законном выезде с территории Украины либо официальный документ в бумажном или электронном виде, подтверждающий освобождение от службы либо выполнение соответствующих обязанностей. При этом бремя доказывания полностью возлагается на заявителя.

Решением Совета ЕС режим временной защиты для украинских беженцев также продлен еще на один год, до 4 марта 2028 года.

Механизм временной защиты был впервые введен Евросоюзом в марте 2022 года после начала конфликта на Украине и предоставляет украинским гражданам право на проживание, трудоустройство, образование и социальную помощь без прохождения стандартной процедуры получения убежища.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизациипостоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.