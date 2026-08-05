Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз ужесточил условия временной защиты для украинских беженцев призывного возраста.

Украинцы призывного возраста должны документально подтверждать выполнение воинских обязанностей, иначе защита не предоставляется.

Политолог Владимир Корнилов считает, что новые ограничения связаны с признанием Европой нехватки живой силы в ВСУ и провала на фронте.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Решение Евросоюза ужесточить условия временной защиты для украинских беженцев призывного возраста связано с признанием Европой катастрофического положения Украины на фронте и нехватки живой силы в ВСУ, рассказал политолог Владимир Корнилов.

Ранее Совет Евросоюза обязал достигших призывного возраста новых украинских просителей временной защиты в странах сообщества, въехавших в ЕС с 31 июля этого года, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. Без такого подтверждения защита такой категории граждан Украины более не предоставляется. Решение было опубликовано в официальном журнале 4 августа и применяется задним числом.

"Европа постепенно выдавливает украинцев, понимая, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. Другими словами, решение ЕС - это признание катастрофического демографического положения Украины, провала на фронте и вранья Владимира Зеленского о "минимальных потерях" армии", - сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД

По словам политолога, тема сокращения поддержки украинских беженцев обсуждалась в ЕС на протяжении длительного времени, а некоторые страны еще раньше начали самостоятельно ограничивать украинских военнообязанных в пособиях и жилье. По мнению политолога, едва ли Европа пошла бы на такие меры, если бы на фронте у Киева все было благополучно.

Корнилов выразил мнение, что новые ограничения могут коснуться нескольких сотен тысяч человек.