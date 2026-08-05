Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз ужесточил условия временной защиты для украинских беженцев призывного возраста.
- Украинцы призывного возраста должны документально подтверждать выполнение воинских обязанностей, иначе защита не предоставляется.
- Политолог Владимир Корнилов считает, что новые ограничения связаны с признанием Европой нехватки живой силы в ВСУ и провала на фронте.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Решение Евросоюза ужесточить условия временной защиты для украинских беженцев призывного возраста связано с признанием Европой катастрофического положения Украины на фронте и нехватки живой силы в ВСУ, рассказал политолог Владимир Корнилов.
Ранее Совет Евросоюза обязал достигших призывного возраста новых украинских просителей временной защиты в странах сообщества, въехавших в ЕС с 31 июля этого года, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей. Без такого подтверждения защита такой категории граждан Украины более не предоставляется. Решение было опубликовано в официальном журнале 4 августа и применяется задним числом.
"Европа постепенно выдавливает украинцев, понимая, что в рядах ВСУ не хватает живой силы. Другими словами, решение ЕС - это признание катастрофического демографического положения Украины, провала на фронте и вранья Владимира Зеленского о "минимальных потерях" армии", - сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД.
По словам политолога, тема сокращения поддержки украинских беженцев обсуждалась в ЕС на протяжении длительного времени, а некоторые страны еще раньше начали самостоятельно ограничивать украинских военнообязанных в пособиях и жилье. По мнению политолога, едва ли Европа пошла бы на такие меры, если бы на фронте у Киева все было благополучно.
Корнилов выразил мнение, что новые ограничения могут коснуться нескольких сотен тысяч человек.
"Те, кто не успел получить статус временной защиты, вероятно, попробуют перебраться в другие регионы, где условия и требования помягче. Но однозначно постараются не возвращаться на Украину", - заключил он.