Рейтинг@Mail.ru
В "Единой России" пообещали сделает все возможное для защиты семей - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 05.08.2026 (обновлено: 17:46 05.08.2026)
В "Единой России" пообещали сделает все возможное для защиты семей

Львова-Белова: ЕР сделает все, чтобы семьи чувствовали себя защищенными

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что «Единая Россия» в новом созыве Госдумы РФ будет делать все для защиты российских семей и повышения их уверенности в заботе государства.
  • Мария Львова-Белова подчеркнула, что депутаты нового созыва Госдумы должны принимать решения, которые помогут семьям чувствовать себя защищенными независимо от места проживания и статуса.
  • Львова-Белова отметила, что «Единая Россия» продолжит работать над законотворческими инициативами, направленными на достижение поставленных целей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в новом созыве Госдумы РФ будет делать все, чтобы российские семьи чувствовали себя защищенными и понимали, что государство о них заботится, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, представитель федеральной пятерки списка "Единой Россия" на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова.
В среду в Центральной избирательной комиссии России проходит жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание О развитии туризма и индустрии гостеприимства в РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Правительство выделило дополнительные средства на отдых детей бойцов СВО
4 августа, 08:18
По мнению Львовой-Беловой, депутаты в новом созыве Госдумы РФ должны принимать такие решения, которые помогут всем семьям, независимо от места их проживания и статуса, чувствовать себя защищенными. Законодателям необходимо добиться того, чтобы семьи понимали, что государство о них заботится: что дети получают все необходимое, есть перспективы, будущее и уверенность в этом будущем.
"Поэтому все те законотворческие инициативы, которые "Единая Россия" вносила, и законы, которые принимаются, они были на это направлены. Но есть над чем работать, и мы будем достигать той цели, которая перед нами поставлена", - сказала Львова-Белова журналистам.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
ЕР рассматривает обращения об отказе школ зачислять детей в десятый класс
16 июля, 19:13
 
ПолитикаРоссияМария Львова-БеловаВладимир ПутинГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала