Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что «Единая Россия» в новом созыве Госдумы РФ будет делать все для защиты российских семей и повышения их уверенности в заботе государства.

Мария Львова-Белова подчеркнула, что депутаты нового созыва Госдумы должны принимать решения, которые помогут семьям чувствовать себя защищенными независимо от места проживания и статуса.

Львова-Белова отметила, что «Единая Россия» продолжит работать над законотворческими инициативами, направленными на достижение поставленных целей.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Партия "Единая Россия" в новом созыве Госдумы РФ будет делать все, чтобы российские семьи чувствовали себя защищенными и понимали, что государство о них заботится, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, представитель федеральной пятерки списка "Единой Россия" на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова.

В среду в Центральной избирательной комиссии России проходит жеребьевка по определению порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по выборам в Госдуму.

По мнению Львовой-Беловой, депутаты в новом созыве Госдумы РФ должны принимать такие решения, которые помогут всем семьям, независимо от места их проживания и статуса, чувствовать себя защищенными. Законодателям необходимо добиться того, чтобы семьи понимали, что государство о них заботится: что дети получают все необходимое, есть перспективы, будущее и уверенность в этом будущем.

"Поэтому все те законотворческие инициативы, которые "Единая Россия" вносила, и законы, которые принимаются, они были на это направлены. Но есть над чем работать, и мы будем достигать той цели, которая перед нами поставлена", - сказала Львова-Белова журналистам.