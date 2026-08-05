Жителей Энергодара предупредили о минировании дорог дронами ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Энергодара предупредили жителей о минировании дорог дронами ВСУ.
- Жителей попросили воздержаться от поездок по подъездным путям к городу и по территории промзоны ориентировочно до 6:30 утра.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Власти Энергодара предупредили жителей города о минировании дорог дронами ВСУ и попросили утром воздержаться от поездок.
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"В настоящий момент продолжается минирование дорог и прилегающих территорий вражескими дронами. Настоятельно просим вас — завтра, ориентировочно до 6.30 утра (совпадает с мск) воздержаться от любых перемещений по подъездным путям к нашему городу, а также по территории промзоны", - говорится в сообщении, опубликованном в канале администрации города на платформе "Макс".
Горожан призвали быть предельно внимательными и осторожными.