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ВСУ каждую ночь забрасывают минами дорогу в Энергодар, заявил Лихачев - РИА Новости, 05.08.2026
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14:03 05.08.2026
ВСУ каждую ночь забрасывают минами дорогу в Энергодар, заявил Лихачев

Лихачев: дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами основную дорогу в Энергодар

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в Энергодар, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
  • Подразделения Минобороны РФ обезвреживают взрывные устройства на дорогах, ведущих в Энергодар.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в Энергодар, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Киев четыре месяца назад приступил к массовому минированию ведущих в Энергодар дорог общего пользования, подразделения Минобороны РФ героически обезвреживают взрывные устройства, сказал Лихачев журналистам.
"Однако дроны раз за разом каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в город; пути следования персонала на Запорожскую АЭС и ключевые перекрестки", - отметил он.
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ЭнергодарКиевАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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