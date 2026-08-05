ВСУ каждую ночь забрасывают минами дорогу в Энергодар, заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в Энергодар, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
- Подразделения Минобороны РФ обезвреживают взрывные устройства на дорогах, ведущих в Энергодар.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в Энергодар, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Однако дроны раз за разом каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в город; пути следования персонала на Запорожскую АЭС и ключевые перекрестки", - отметил он.
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4 августа, 17:43