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Сбербанк сообщил о намерении инициировать банкротство сети АЗС "Трасса" - РИА Новости, 05.08.2026
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18:23 05.08.2026
Сбербанк сообщил о намерении инициировать банкротство сети АЗС "Трасса"

Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве «ЕвроТранса»

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАЗС в Подмосковье
АЗС в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АЗС в Подмосковье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве ПАО «ЕвроТранс».
  • Сумма неисполненных обязательств «ЕвроТранса» перед Сбербанком не уточняется.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Сбербанк намерен подать в арбитражный суд заявление о банкротстве ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС "Трасса", следует из сообщения на Федресурсе.
"Публичное акционерное общество "Сбербанк России"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ЕвроТранс", - говорится в сообщении.
Сумма неисполненных обязательств "ЕвроТранса" перед Сбербанком не уточняется.
Кроме того, в конце июля аналогичные уведомления разместили банк "Россия" и ООО "ДСУ-96".
"ЕвроТранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Его инфраструктура включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки и прочую сопутствующую инфраструктуру.
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