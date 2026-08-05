Сбербанк сообщил о намерении инициировать банкротство сети АЗС "Трасса"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сбербанк намерен подать заявление о банкротстве ПАО «ЕвроТранс».
- Сумма неисполненных обязательств «ЕвроТранса» перед Сбербанком не уточняется.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Сбербанк намерен подать в арбитражный суд заявление о банкротстве ПАО "ЕвроТранс", владеющего сетью АЗС "Трасса", следует из сообщения на Федресурсе.
"Публичное акционерное общество "Сбербанк России"… уведомляет о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "ЕвроТранс", - говорится в сообщении.
Сумма неисполненных обязательств "ЕвроТранса" перед Сбербанком не уточняется.
Кроме того, в конце июля аналогичные уведомления разместили банк "Россия" и ООО "ДСУ-96".
"ЕвроТранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Его инфраструктура включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки и прочую сопутствующую инфраструктуру.