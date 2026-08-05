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Источник рассказал, как Россия и Турция переходят к расчетам в нацвалютах - РИА Новости, 05.08.2026
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04:14 05.08.2026 (обновлено: 04:24 05.08.2026)
Источник рассказал, как Россия и Турция переходят к расчетам в нацвалютах

РИА Новости: Турция и Россия осторожно переходят к расчетам в нацвалютах

© Depositphotos.com / yskandagТурецкие лиры
Турецкие лиры - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Depositphotos.com / yskandag
Турецкие лиры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция и Россия расширяют использование национальных валют во взаимной торговле.
  • Процесс перехода к расчетам в рублях и турецких лирах поддерживается на высшем уровне, но осуществляется осторожно из-за санкционных рисков.
  • Использование национальных валют может помочь решить проблемы с банковскими переводами.
АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Турция и Россия продолжают постепенно расширять использование национальных валют во взаимной торговле, однако делают это осторожно с учетом санкционных рисков, а сам процесс поддерживается на высшем уровне, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Москва и Анкара в последние годы неоднократно заявляли о намерении увеличивать долю расчетов в рублях и турецких лирах, чтобы снизить зависимость двусторонней торговли от доллара и евро. Как сообщал в январе РИА Новости источник на финансовом рынке Турции, использование национальных валют в торговле между двумя странами может помочь решить проблемы с банковскими переводами, однако этот процесс требует детальной проработки.
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"Переход Турции и России к расчетам в национальных валютах продолжается в осторожном режиме с учетом известных санкций, при этом значимость этого процесса поддерживается на самом высоком уровне, лидерами двух стран", - сказал источник.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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