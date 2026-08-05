Источник рассказал, как Россия и Турция переходят к расчетам в нацвалютах

Краткий пересказ от РИА ИИ Турция и Россия расширяют использование национальных валют во взаимной торговле.

Процесс перехода к расчетам в рублях и турецких лирах поддерживается на высшем уровне, но осуществляется осторожно из-за санкционных рисков.

Использование национальных валют может помочь решить проблемы с банковскими переводами.

АНКАРА, 5 авг - РИА Новости. Турция и Россия продолжают постепенно расширять использование национальных валют во взаимной торговле, однако делают это осторожно с учетом санкционных рисков, а сам процесс поддерживается на высшем уровне, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.

Москва и Анкара в последние годы неоднократно заявляли о намерении увеличивать долю расчетов в рублях и турецких лирах, чтобы снизить зависимость двусторонней торговли от доллара и евро. Как сообщал в январе РИА Новости источник на финансовом рынке Турции, использование национальных валют в торговле между двумя странами может помочь решить проблемы с банковскими переводами, однако этот процесс требует детальной проработки.

"Переход Турции и России к расчетам в национальных валютах продолжается в осторожном режиме с учетом известных санкций, при этом значимость этого процесса поддерживается на самом высоком уровне, лидерами двух стран", - сказал источник.