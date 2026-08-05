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Глава Рособрнадзора высказался об идее серьезных изменений в ЕГЭ - РИА Новости, 05.08.2026
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02:25 05.08.2026
Глава Рособрнадзора высказался об идее серьезных изменений в ЕГЭ

Глава Рособрнадзора Музаев исключил серьезные изменения в ЕГЭ в ближайшее время

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
ЕГЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что серьезных изменений в модели проведения ЕГЭ в ближайшие два года не ожидается.
  • Экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Серьезных изменений в модели проведения Единого государственного экзамена в ближайшие два года не ожидается, заявил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Кроме каких-то содержательных изменений в ряде заданий - это мы делаем каждый год, потому что после ЕГЭ анализируются и обрабатываются результаты экзаменов и определяются валидные и невалидные задания - в ближайшие два года мы серьезных изменений не видим", - сказал Музаев.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что экзаменационная кампания 2026 года прошла в штатном режиме, без серьезных сбоев.
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