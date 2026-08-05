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Ефимов: станция "Липовая Роща" готова наполовину - РИА Новости, 05.08.2026
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14:05 05.08.2026
Ефимов: станция "Липовая Роща" готова наполовину

Ефимов: станция "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии готова наполовину

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Станция "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии метро готова наполовину, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Работы по строительству станционного комплекса выполнены наполовину. Сейчас ведется устройство монолитных конструкций объекта. Из запланированных почти 73 тысяч залито уже свыше 46 тысяч кубометров бетона", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Сейчас, как указывается в сообщении, продолжается обратная засыпка, для чего используют более 250 тысяч кубометров грунта. Кроме того, идет монтаж вентиляционного перекрытия тоннеля, в служебных помещениях начались архитектурно-отделочные работы.
Протяженность Рублево-Архангельской линии составит 27 километров, в ее составе будут 12 станций.
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