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Ефимов: Москва начала внедрение ИИ-платформы для стройки в Липецкой области - РИА Новости, 05.08.2026
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11:25 05.08.2026 (обновлено: 11:26 05.08.2026)
Ефимов: Москва начала внедрение ИИ-платформы для стройки в Липецкой области

Ефимов: внедрение ИИ-платформы для стройки запустила Москва в Липецкой области

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Центр искусственного интеллекта Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы начал внедрять ИИ-платформу MSI Face для цифровизации стройки в Липецкой области, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Пилотный запуск платформы MSI Face в Липецкой области стал очередным шагом по распространению столичной экспертизы и современных цифровых практик. Такой формат сотрудничества позволит применить накопленный столицей опыт цифровизации строительной отрасли, ускорит внедрение новейших технологий и создаст единые подходы к работе с градостроительными и проектными данными", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
MSI Face представляет собой единую специализированную платформу для проектирования и строительства, которая позволяет использовать уже обученные модели искусственного интеллекта, тестировать их и объединять в цифровую цепочку, пояснил чиновник. Благодаря платформе разработчики могут не начинать каждый проект с нуля, а тестировать и внедрять готовые ИИ-модели или дообучать собственные через доступные в MSI Face наборы данных, дополнили в департаменте градостроительной политики.
Как уточнили в пресс-службе столичного градкомплекса, размещенные на платформе MSI Face модели уже работают с фотографиями, впоследствии они также сумеют анализировать цифровые информационные модели, чертежи и облака точек. Пользователи платформы, кроме того, могут многократно использовать уже созданные решения, адаптируя их под конкретные задачи. Все решения, загруженные в хранилище платформы, проходят предварительную проверку, подчеркнули в столичном градкомплексе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что столичный Центр искусственного интеллекта в градостроительстве заключил 29 соглашений с 21 регионом России о совместном тестировании и внедрении ИИ-сервисов, среди которых "Цифровой нормоконтроль", "Квартирография", "Мониторинг хода строительства", "Гибкое ценообразование" и другие.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
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