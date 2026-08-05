Ефимов: Москва начала внедрение ИИ-платформы для стройки в Липецкой области

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Центр искусственного интеллекта Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы начал внедрять ИИ-платформу MSI Face для цифровизации стройки в Липецкой области, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Пилотный запуск платформы MSI Face в Липецкой области стал очередным шагом по распространению столичной экспертизы и современных цифровых практик. Такой формат сотрудничества позволит применить накопленный столицей опыт цифровизации строительной отрасли, ускорит внедрение новейших технологий и создаст единые подходы к работе с градостроительными и проектными данными", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

MSI Face представляет собой единую специализированную платформу для проектирования и строительства, которая позволяет использовать уже обученные модели искусственного интеллекта, тестировать их и объединять в цифровую цепочку, пояснил чиновник. Благодаря платформе разработчики могут не начинать каждый проект с нуля, а тестировать и внедрять готовые ИИ-модели или дообучать собственные через доступные в MSI Face наборы данных, дополнили в департаменте градостроительной политики.

Как уточнили в пресс-службе столичного градкомплекса, размещенные на платформе MSI Face модели уже работают с фотографиями, впоследствии они также сумеют анализировать цифровые информационные модели, чертежи и облака точек. Пользователи платформы, кроме того, могут многократно использовать уже созданные решения, адаптируя их под конкретные задачи. Все решения, загруженные в хранилище платформы, проходят предварительную проверку, подчеркнули в столичном градкомплексе.