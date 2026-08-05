Певица Bearwolf выступит на Фестивале спортивных единоборств в Москве

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. На Фестивале спортивных единоборств 9 августа выступит певица Bearwolf, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы — организатора мероприятия.
Артистка выйдет на сцену в 17:00. Ведущими станут Михаил Губерниев и Гиви Твалтвадзе.
Событие объединит три направления — борьбу, каратэ и рукопашный бой. Для посетителей организуют мастер-классы по единоборствам, показательные выступления и автограф-сессии со спортсменами. Также гости смогут получить информацию о спортивных школах и записаться на занятия.
В программу войдут различные интерактивные активности. Желающие смогут проверить себя на силомере, принять участие в кнопочном бою и армрестлинге, испытать реакцию в аттракционе "Поймай палку", а также пройти надувную полосу препятствий и воспользоваться батутом.
На главной сцене выступят участники гиревого и силового шоу, представители Международной академии Цигун, танцевальные и спортивные коллективы, команда Союза тхэквондо России. Программа также будет включать акробатические номера и выступления эквилибристов.
Фестиваль состоится в рамках проекта "Лето в Москве".
Вход для зрителей свободный. Событие пройдет с 12:00 до 17:45 в Спортивном городке ОК "Лужники" по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 11.