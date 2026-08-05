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Мишустин оценил работу АСИ в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 05.08.2026
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07:18 05.08.2026 (обновлено: 10:03 05.08.2026)
Мишустин оценил работу АСИ в рамках ЕАЭС

Мишустин: работа АСИ в рамках ЕАЭС способствует увеличению объема торговли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Работа Агентства стратегических инициатив в рамках ЕАЭС способствует увеличению объема торговли между странами союза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
  • На встрече в Горно-Алтайске Мишустин обратил внимание на промышленную кооперацию и отметил, что уже реализуется более десятка проектов.
ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Работа Агентства стратегических инициатив в рамках ЕАЭС способствует увеличению объема торговли между странами союза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. На встрече Чупшева рассказала о проектах, которые агентство реализует вместе со странами-членами ЕАЭС.
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"Без сомнения, такая работа способствует в первую очередь увеличению торгово-экономического сотрудничества, объема торговли", - сказал Мишустин.
Также глава кабмина обратил внимание на промышленную кооперацию.
"У нас уже свыше десятка проектов. Агентство большое внимание уделяет и другим сферам", - сказал он.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что очень много инициатив развивается под руководством президента в координации с правительством.
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ЭкономикаРоссияГорно-АлтайскМихаил МишустинСветлана ЧупшеваЕвразийский экономический союз
 
 
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