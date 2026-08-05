Мишустин оценил работу АСИ в рамках ЕАЭС

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с генеральным директором АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АСИ) Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске

Краткий пересказ от РИА ИИ Работа Агентства стратегических инициатив в рамках ЕАЭС способствует увеличению объема торговли между странами союза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

На встрече в Горно-Алтайске Мишустин обратил внимание на промышленную кооперацию и отметил, что уже реализуется более десятка проектов.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 авг - РИА Новости. Работа Агентства стратегических инициатив в рамках ЕАЭС способствует увеличению объема торговли между странами союза, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Председатель правительства в среду провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой Горно-Алтайске . На встрече Чупшева рассказала о проектах, которые агентство реализует вместе со странами-членами ЕАЭС.

"Без сомнения, такая работа способствует в первую очередь увеличению торгово-экономического сотрудничества, объема торговли", - сказал Мишустин.

Также глава кабмина обратил внимание на промышленную кооперацию.

"У нас уже свыше десятка проектов. Агентство большое внимание уделяет и другим сферам", - сказал он.