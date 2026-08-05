Эксперт рассказал, как выбрать спелую дыню

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спелую дыню можно определить по насыщенному цвету и характерному сетчатому узору на корке.
- Наличие сетчатого узора на дыне, как правило, свидетельствует о ее зрелости.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спелую дыню можно определить по яркому цвету и характерному сетчатому узору на корке, рассказал председатель ассоциации "Народный фермер" Астраханской области Степан Лесничин.
"Если это желтая дыня, она должна быть ярко-желтой. А если это зеленая дыня, она должна быть темно-зеленая, возможно, с желтизной. Это признак прямо такой хорошей спелости. Сетка - это сортовая особенность, но, как правило, она присутствует", - сказал Лесничин NEWS.ru.
По словам эксперта, цвет плода должен быть максимально насыщенным для своего сорта, а наличие сетчатого узора, хоть и зависит от сорта, чаще всего свидетельствует о зрелости. Эти простые признаки помогут выбрать самую вкусную и сочную дыню.
Врач рассказал, как правильно хранить арбуз
4 августа, 15:27