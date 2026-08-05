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Эксперт рассказал, как выбрать спелую дыню - РИА Новости, 05.08.2026
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16:57 05.08.2026 (обновлено: 17:08 05.08.2026)
Эксперт рассказал, как выбрать спелую дыню

Лесничин: спелую дыню можно определить по яркому цвету и сетчатому узору

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкДыни на колхозном рынке
Дыни на колхозном рынке - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Дыни на колхозном рынке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спелую дыню можно определить по насыщенному цвету и характерному сетчатому узору на корке.
  • Наличие сетчатого узора на дыне, как правило, свидетельствует о ее зрелости.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спелую дыню можно определить по яркому цвету и характерному сетчатому узору на корке, рассказал председатель ассоциации "Народный фермер" Астраханской области Степан Лесничин.
"Если это желтая дыня, она должна быть ярко-желтой. А если это зеленая дыня, она должна быть темно-зеленая, возможно, с желтизной. Это признак прямо такой хорошей спелости. Сетка - это сортовая особенность, но, как правило, она присутствует", - сказал Лесничин NEWS.ru.
По словам эксперта, цвет плода должен быть максимально насыщенным для своего сорта, а наличие сетчатого узора, хоть и зависит от сорта, чаще всего свидетельствует о зрелости. Эти простые признаки помогут выбрать самую вкусную и сочную дыню.
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