Эксперт рассказал, как выбрать спелую дыню

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Спелую дыню можно определить по яркому цвету и характерному сетчатому узору на корке, рассказал председатель ассоциации "Народный фермер" Астраханской области Степан Лесничин.

По словам эксперта, цвет плода должен быть максимально насыщенным для своего сорта, а наличие сетчатого узора, хоть и зависит от сорта, чаще всего свидетельствует о зрелости. Эти простые признаки помогут выбрать самую вкусную и сочную дыню.