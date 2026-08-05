В Мытищах произошло массовое ДТП

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"Сегодня на 32-м километре автодороги А-104 "Дмитровское шоссе" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись шесть автомашин, передвигавшихся в попутном направлении", - сказали в пресс-службе.