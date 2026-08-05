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В Мытищах произошло массовое ДТП - РИА Новости, 05.08.2026
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17:19 05.08.2026 (обновлено: 17:33 05.08.2026)
В Мытищах произошло массовое ДТП

РИА Новости: в Подмосковье столкнулись 6 машин, за медпомощью никто не обращался

© Фото : Подмосковная полиция/MAXПоследствия ДТП с участием шести автомобилей на Дмитровском шоссе в Московской области
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на Дмитровском шоссе в Московской области - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Подмосковная полиция/MAX
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на Дмитровском шоссе в Московской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 32-м километре автодороги А-104 "Дмитровское шоссе" в Мытищах произошло столкновение шести машин.
  • По предварительной информации, за медицинской помощью никто не обращался.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Шесть машин столкнулись подмосковных Мытищах, за медицинской помощью никто не обращался, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
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"Сегодня на 32-м километре автодороги А-104 "Дмитровское шоссе" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись шесть автомашин, передвигавшихся в попутном направлении", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМытищиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
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