В Мытищах произошло массовое ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 32-м километре автодороги А-104 "Дмитровское шоссе" в Мытищах произошло столкновение шести машин.
- По предварительной информации, за медицинской помощью никто не обращался.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Шесть машин столкнулись подмосковных Мытищах, за медицинской помощью никто не обращался, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
«
"Сегодня на 32-м километре автодороги А-104 "Дмитровское шоссе" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись шесть автомашин, передвигавшихся в попутном направлении", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Подмосковье произошло ДТП с участием пяти машин
4 августа, 23:34