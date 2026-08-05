В Саратове водитель питбайка сбил полицейского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратове водитель питбайка сбил сотрудника Госавтоинспекции, который требовал остановить транспортное средство.
- Задержанным оказался ранее судимый 27-летний местный житель, который отказался пройти освидетельствование.
- Сотрудник полиции был госпитализирован, решается вопрос о привлечении правонарушителя к уголовной ответственности.
САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Полицейские задержали водителя питбайка, который не остановился по требованию и сбил сотрудника Госавтоинспекции в Саратове, пострадавший госпитализирован, сообщили в ГУМВД по Саратовской области.
Инцидент случился вечером во вторник около торгового центра, расположенного на улице Усть-Курдюмская в Волжском районе Саратова. В полиции уточнили, что водитель питбайка, не выполнив требования сотрудников ГАИ об остановке, попытался скрыться.
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"Полицейские приняли меры для его остановки. Правонарушитель, игнорируя законные требования стражей порядка, совершил наезд на сотрудника ДПС. Задержанным оказался ранее судимый 27-летний местный житель", - сообщили в пресс-службе ГУМВД в канале на платформе "Макс".
Пройти освидетельствование на состояние опьянения задержанный отказался, поэтому на него завели административное дело. Питбайк забрали на штрафстоянку.
"Сотрудник полиции был госпитализирован в медицинское учреждение. Проверка продолжается. Решается вопрос о привлечении правонарушителя к уголовной ответственности в рамках ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти – ред.)", - добавили в главке.