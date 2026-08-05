В Саратове водитель питбайка сбил полицейского

Краткий пересказ от РИА ИИ В Саратове водитель питбайка сбил сотрудника Госавтоинспекции, который требовал остановить транспортное средство.

Задержанным оказался ранее судимый 27-летний местный житель, который отказался пройти освидетельствование.

Сотрудник полиции был госпитализирован, решается вопрос о привлечении правонарушителя к уголовной ответственности.

САРАТОВ, 5 авг - РИА Новости. Полицейские задержали водителя питбайка, который не остановился по требованию и сбил сотрудника Госавтоинспекции в Саратове, пострадавший госпитализирован, сообщили в ГУМВД по Саратовской области.

Инцидент случился вечером во вторник около торгового центра, расположенного на улице Усть-Курдюмская в Волжском районе Саратова . В полиции уточнили, что водитель питбайка, не выполнив требования сотрудников ГАИ об остановке, попытался скрыться.

"Полицейские приняли меры для его остановки. Правонарушитель, игнорируя законные требования стражей порядка, совершил наезд на сотрудника ДПС. Задержанным оказался ранее судимый 27-летний местный житель", - сообщили в пресс-службе ГУМВД в канале на платформе " Макс ".

Пройти освидетельствование на состояние опьянения задержанный отказался, поэтому на него завели административное дело. Питбайк забрали на штрафстоянку.