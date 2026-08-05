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В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека - РИА Новости, 05.08.2026
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06:25 05.08.2026
В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три человека

В Хабаровском крае при съезде автобуса в кювет пострадали три человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровском крае рейсовый автобус съехал в кювет.
  • Пострадали три пассажира, в том числе семилетний ребенок, проводится проверка.
ВЛАДИВОСТОК, 5 авг - РИА Новости. Три человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали при съезде рейсового автобуса в кювет в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в региональной ГИБДД.
"Пострадали три пассажира, в том числе семилетний ребенок. В 10.15 (03.15 мск - ред.) автобус двигался по маршруту из Комсомольска-на-Амуре, водитель, предварительно, не выбрал безопасную скорость движения, не обеспечил контроль за движением и допустил съезд в кювет по ходу движения", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что была обнаружена поломка в ходовой части автобуса. Проводится проверка, пострадавших осматривают медики.
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ПроисшествияХабаровский крайКомсомольск-на-АмуреГИБДД МВД РФ
 
 
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