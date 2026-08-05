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Власти Франции привлекают автопроизводителей к созданию БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2026
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17:08 05.08.2026
Власти Франции привлекают автопроизводителей к созданию БПЛА, пишут СМИ

Рейтер: Франция привлекла автопроизводителей к созданию военных беспилотников

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПрохожие на площади Трокадеро в Париже
Прохожие на площади Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Прохожие на площади Трокадеро в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские власти привлекают компании из сектора автомобильной промышленности для участия в создании военных беспилотников.
  • Компании Schaeffler и Delair планируют запустить новую линию сборки дронов, которая к ноябрю 2026 года будет выпускать около 100 единиц БПЛА в день.
  • Франция стремится создать промышленную базу, способную производить "десятки тысяч" БПЛА в год, чтобы иметь возможность быстро наращивать объемы производства в случае возникновения кризиса.
ПАРИЖ, 5 авг – РИА Новости. Французские власти привлекают компании из сектора автомобильной промышленности страны с их возможностями в автоматизации производства к участию в создании военных беспилотников, сообщает агентство Рейтер.
Ранее немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с французской компанией Delair, производящей дроны для Украины. Компании планируют запустить новую линию сборки дронов, которая к ноябрю 2026 года будет выпускать около 100 единиц БПЛА в день.
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"Правительство президента (Франции – ред.) Эммануэля Макрона стремится объединить масштабы, уровень автоматизации и ценовую дисциплину французского автомобильного сектора с одним из самых быстрорастущих сегментов военных технологий", - говорится в материале.
Согласно сообщению агентства, производитель автозапчастей Valeo объявил о планах производить электродвигатели БПЛА для оборонной компании Harmattan AI. Производитель комплектующих для автомобилей Forvia объявил о партнерстве с европейской оборонной компанией, которая специализируется на системах противодействия БПЛА при помощи ИИ, а также о рассмотрении планов по наращиванию производства дронов-перехватчиков до 1 тысячи единиц в месяц.
Французская автомобилестроительная группа Renault, которая уже разрабатывает БПЛА дальнего действия с компанией Turgis&Gaillard, в июне заключила партнерское соглашение с французским оборонным концерном Thales для промышленного производства дрона-камикадзе Toutatis и планирует с 2027 года достичь масштабов производства в 1 тысячу БПЛА в месяц, говорится в сообщении Рейтер.
Появление подобных совместных проектов указывает на то, что Франция стремится создать промышленную базу, способную производить "десятки тысяч" БПЛА в год. При этом представители французского оборонного ведомства не ожидают в краткосрочной перспективе необходимости развернуть над Францией большое количество беспилотников. Цель сращивания автопрома в производства дронов состоит в том, чтобы дать республике "возможность быстро производить дроны и наращивать объемы производства в случае возникновения кризиса", сообщает агентство.
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В случае реализации планов Renault, Schaeffler и Forvia совокупный объем производимых дронов достигнет 60 тысяч единиц в год. В то же время, Рейтер отмечает, что в случае конфликта Парижу потребуется гораздо больше БПЛА.
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