Рейтинг@Mail.ru
В Донецке рассказали подробности атаки украинских дронов на больницу - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 05.08.2026
В Донецке рассказали подробности атаки украинских дронов на больницу

РИА Новости: все пострадавшие при атаке на больницу в Донецке были ее пациентами

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке украинский беспилотник атаковал больницу.
  • Погибшая и пострадавшие были пациентами гастроэнтерологического отделения.
  • На месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа.
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Погибшая и пострадавшие при атаке украинского БПЛА на больницу в Донецке были пациентами гастроэнтерологического отделения, рассказал РИА Новости замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун.
В среду мэр Донецка сообщил об атаке украинского беспилотника на медучреждение, в результате которой погибла одна мирная жительница, еще две ранены.
«
"Сегодня в наше лечебное учреждение был прилет беспилотника... он влетел непосредственно в палату. Это плановое стационарное лечение, здесь располагались пациенты гастроэнтерологического отделения", – сказал Супрун.
Он отметил, что одна из пострадавших переведена в республиканскую клиническую больницу с минно-взрывной травмой, еще одна пострадавшая направлена в хирургическое отделение. Еще одна женщина скончалась от полученных травм, несмотря на попытки врачей провести сердечно-легочную реанимацию.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа: крылья, обшивка и аккумуляторы.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Дрон ВСУ повредил больницу в Донецке
2 марта, 22:52
 
ДонецкУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала