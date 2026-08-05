В Донецке рассказали подробности атаки украинских дронов на больницу

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Погибшая и пострадавшие при атаке украинского БПЛА на больницу в Донецке были пациентами гастроэнтерологического отделения, рассказал РИА Новости замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун.

"Сегодня в наше лечебное учреждение был прилет беспилотника... он влетел непосредственно в палату. Это плановое стационарное лечение, здесь располагались пациенты гастроэнтерологического отделения", – сказал Супрун.

Он отметил, что одна из пострадавших переведена в республиканскую клиническую больницу с минно-взрывной травмой, еще одна пострадавшая направлена в хирургическое отделение. Еще одна женщина скончалась от полученных травм, несмотря на попытки врачей провести сердечно-легочную реанимацию.