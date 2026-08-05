В Донецке рассказали подробности атаки украинских дронов на больницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке украинский беспилотник атаковал больницу.
- Погибшая и пострадавшие были пациентами гастроэнтерологического отделения.
- На месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа.
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Погибшая и пострадавшие при атаке украинского БПЛА на больницу в Донецке были пациентами гастроэнтерологического отделения, рассказал РИА Новости замглавврача Донецкой городской клинической больницы №7 Олег Супрун.
В среду мэр Донецка сообщил об атаке украинского беспилотника на медучреждение, в результате которой погибла одна мирная жительница, еще две ранены.
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"Сегодня в наше лечебное учреждение был прилет беспилотника... он влетел непосредственно в палату. Это плановое стационарное лечение, здесь располагались пациенты гастроэнтерологического отделения", – сказал Супрун.
Он отметил, что одна из пострадавших переведена в республиканскую клиническую больницу с минно-взрывной травмой, еще одна пострадавшая направлена в хирургическое отделение. Еще одна женщина скончалась от полученных травм, несмотря на попытки врачей провести сердечно-легочную реанимацию.
Как передает корреспондент РИА Новости, на месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа: крылья, обшивка и аккумуляторы.
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