ВСУ атаковали медицинское учреждение в Донецке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке погибла женщина 1948 года рождения.
- Две женщины, родившиеся в 1946 и 1952 годах, получили ранения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке, еще две женщины ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Киевском районе погибла женщина 1948 года рождения. Кроме того, получили ранения женщины 1946 и 1952 годов рождения", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18