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ВСУ атаковали медицинское учреждение в Донецке - РИА Новости, 05.08.2026
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15:49 05.08.2026 (обновлено: 16:02 05.08.2026)
ВСУ атаковали медицинское учреждение в Донецке

В Донецке пожилая женщина погибла при атаке ВСУ на медицинское учреждение

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Донецке
Последствия атаки БПЛА в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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Последствия атаки БПЛА в Донецке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке погибла женщина 1948 года рождения.
  • Две женщины, родившиеся в 1946 и 1952 годах, получили ранения.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожилая женщина погибла в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке, еще две женщины ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Киевском районе погибла женщина 1948 года рождения. Кроме того, получили ранения женщины 1946 и 1952 годов рождения", - написал он в Telegram-канале.
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