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Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram - РИА Новости, 05.08.2026
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07:11 05.08.2026 (обновлено: 07:22 05.08.2026)
Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram

ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к экстремизму в Telegram

© Shutterstock/FOTODOMСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Донецка задержали за публичные призывы к экстремистской деятельности в мессенджере Telegram.
  • В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России.
ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Жителя Донецка задержали за публичные призывы в мессенджере Telegram к экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, публично призывавшего к осуществлению экстремистской деятельности", – говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что задержанный неоднократно публиковал в мессенджере Telegram призывы к насилию в отношении лиц, выделенных по признаку национальности.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".
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