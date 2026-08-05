Жителя Донецка задержали за призывы к экстремизму в Telegram

Краткий пересказ от РИА ИИ Жителя Донецка задержали за публичные призывы к экстремистской деятельности в мессенджере Telegram.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России.

ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Жителя Донецка задержали за публичные призывы в мессенджере Telegram к экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

"Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике пресечена противоправная деятельность жителя Донецка, публично призывавшего к осуществлению экстремистской деятельности", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что задержанный неоднократно публиковал в мессенджере Telegram призывы к насилию в отношении лиц, выделенных по признаку национальности.