Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Возможны корректировки в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны корректировки в расписании, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.