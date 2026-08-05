Российский военный рассказал, как ВСУ готовились к обороне Красноярского

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские подразделения оборудовали практически каждый дом в Красноярском (ДНР) под опорный пункт и соединили их системой траншей.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Красноярского в ДНР подразделениями группировки войск "Центр".

Штурм позиций в Красноярском требовал тщательной подготовки и последовательных действий, продвижение российских войск шло постепенно.

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинские подразделения в ходе подготовки обороны Красноярского в ДНР оборудовали практически каждый дом под опорный пункт и соединили их системой траншей, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.

Минобороны РФ 30 июля сообщило об освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР подразделениями группировки войск "Центр".

По словам офицера, населенный пункт представлял собой глубоко эшелонированную систему обороны.

"Практически каждый дом был превращен в опорный пункт с огневыми точками. Между строениями противник оборудовал траншеи, а в огородах и палисадниках создавал укрытия и блиндажи", — рассказал Скляров РИА Новости.

Он отметил, что штурм подобных позиций требовал тщательной подготовки и последовательных действий.

"С ходу такие позиции взять невозможно. Каждый дом, каждый двор требовали отдельной работы. Продвижение шло постепенно, метр за метром", — сказал начальник штаба.

По его словам, украинские подразделения продолжали укреплять оборону по мере продвижения российских войск.