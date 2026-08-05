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Российский военный рассказал, как ВСУ готовились к обороне Красноярского - РИА Новости, 05.08.2026
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11:12 05.08.2026
Российский военный рассказал, как ВСУ готовились к обороне Красноярского

Скляров: ВСУ оборудовали почти каждый дом под опорный пункт в Красноярском

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские подразделения оборудовали практически каждый дом в Красноярском (ДНР) под опорный пункт и соединили их системой траншей.
  • Минобороны РФ сообщило об освобождении Красноярского в ДНР подразделениями группировки войск "Центр".
  • Штурм позиций в Красноярском требовал тщательной подготовки и последовательных действий, продвижение российских войск шло постепенно.
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинские подразделения в ходе подготовки обороны Красноярского в ДНР оборудовали практически каждый дом под опорный пункт и соединили их системой траншей, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.
Минобороны РФ 30 июля сообщило об освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР подразделениями группировки войск "Центр".
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По словам офицера, населенный пункт представлял собой глубоко эшелонированную систему обороны.
"Практически каждый дом был превращен в опорный пункт с огневыми точками. Между строениями противник оборудовал траншеи, а в огородах и палисадниках создавал укрытия и блиндажи", — рассказал Скляров РИА Новости.
Он отметил, что штурм подобных позиций требовал тщательной подготовки и последовательных действий.
"С ходу такие позиции взять невозможно. Каждый дом, каждый двор требовали отдельной работы. Продвижение шло постепенно, метр за метром", — сказал начальник штаба.
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По его словам, украинские подразделения продолжали укреплять оборону по мере продвижения российских войск.
"Когда мы начали наступать, противник еще активнее оборудовал новые позиции, рыл дополнительные траншеи и укрепления, пытаясь сдержать наше продвижение", — добавил Скляров.
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