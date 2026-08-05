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Кабмин ужесточит надзор за деятельностью банков и МФО по взысканию долгов - РИА Новости, 05.08.2026
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14:33 05.08.2026
Кабмин ужесточит надзор за деятельностью банков и МФО по взысканию долгов

Правительство расширило критерии отнесения банков к высокой категории риска

© Фото : Правительство РоссииДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России расширило основания для отнесения банков и МФО к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности.
  • Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и будут касаться организаций, которые более двух раз в течение года нарушили требования о предоставлении отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности в Федеральную службу судебных приставов России.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правительство России расширило основания для отнесения банков и микрофинансовых организаций (МФО) к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь основанием для отнесения банка или МФО к категории высокого риска будет неоднократное (два раза и более) в течение предыдущего года нарушение требований о предоставлении в Федеральную службу судебных приставов России отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.
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Ранее такая обязанность была только у профессиональных коллекторских организаций, а с 1 сентября будет распространяться и на кредитные и микрофинансовые организации.
В сфере работы по возврату просроченных долгов выделяют четыре категории риска: низкую, среднюю, значительную и высокую. К последней, например, надзорные органы относят организации, если в течение года были зафиксированы факты угроз должнику причинением вреда здоровью или имуществу.
Организации с высоким уровнем риска чаще подвергаются проверкам: надзорные органы проводят в отношении них профилактический визит не реже одного раза в год, а плановые проверки – раз в два года.
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