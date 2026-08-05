Собянин рассказал, сколько москвичей-добровольцев находятся в зоне СВО

Мэр отметил, что Москва является крупнейшим центром военно-промышленного оборонного комплекса, где производятся лучшие технические и военные средства, а также на территории города развернуто производство целой линейки медицинского оборудования, фармпрепаратов, микроэлектроники. Все это Москва поставляет в том числе на нужды фронта.

"В Москве развернута целая сеть госпиталей, которые оказывают помощь не только для москвичей, но и всех, кого направляет министерство обороны. Речь идет о тысячах бойцов, пролеченных здесь. Кроме того, в Москве развернут крупнейший реабилитационный центр для тех, кому требуется дополнительное лечение", - заключил Собянин.