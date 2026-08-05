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Собянин рассказал, сколько москвичей-добровольцев находятся в зоне СВО - РИА Новости, 05.08.2026
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Собянин рассказал, сколько москвичей-добровольцев находятся в зоне СВО

Собянин: более 100 тысяч москвичей-добровольцев находятся в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 100 тысяч москвичей-добровольцев находятся в зоне СВО.
  • Москва является крупнейшим центром военно-промышленного комплекса и поставляет на нужды фронта технические и военные средства, а также медицинское оборудование, фармацевтические препараты и микроэлектронику.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 100 тысяч москвичей-добровольцев находятся в зоне СВО, заявил мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин.
"Это наша общая задача - помогать нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. Москва направила больше 100 тысяч добровольцев в зону СВО", - сказал он в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".
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Мэр отметил, что Москва является крупнейшим центром военно-промышленного оборонного комплекса, где производятся лучшие технические и военные средства, а также на территории города развернуто производство целой линейки медицинского оборудования, фармпрепаратов, микроэлектроники. Все это Москва поставляет в том числе на нужды фронта.
"В Москве развернута целая сеть госпиталей, которые оказывают помощь не только для москвичей, но и всех, кого направляет министерство обороны. Речь идет о тысячах бойцов, пролеченных здесь. Кроме того, в Москве развернут крупнейший реабилитационный центр для тех, кому требуется дополнительное лечение", - заключил Собянин.
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