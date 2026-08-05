Бойцы "Центра" освобождали Красноярское около двух недель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Населенный пункт Красноярское в ДНР был освобожден подразделениями группировки войск «Центр».
- Операция по освобождению заняла около двух недель, российские подразделения продвигались малыми группами под прикрытием разведывательных и ударных беспилотников.
- Продвижение осложнялось активным применением украинской стороной FPV-дронов, артиллерии, минометов и плотным минированием местности.
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Освобождение населенного пункта Красноярское в ДНР заняло около двух недель, при этом российские подразделения продвигались малыми группами под прикрытием разведывательных и ударных беспилотников, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.
Минобороны РФ 30 июля сообщило об освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР подразделениями группировки войск "Центр".
По словам Склярова, после входа в населенный пункт российские подразделения продолжили наступление небольшими группами, последовательно занимая квартал за кварталом.
"Противник оказывал сопротивление, однако благодаря грамотным действиям командиров штурмовые группы постепенно освобождали поселок, дом за домом. В общей сложности операция заняла около двух недель", — сообщил начальник штаба.
Он добавил, что продвижение осложнялось активным применением украинской стороной FPV-дронов, артиллерии и минометов, а также плотным минированием местности.
"Противник использовал артиллерию, минометы, беспилотники, дистанционно минировал маршруты противопехотными боеприпасами. Поэтому штурмовым группам приходилось постоянно менять темп движения, укрываться и продолжать продвижение только после подавления выявленных угроз", — сказал Скляров.
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