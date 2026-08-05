Краткий пересказ от РИА ИИ Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании стоит поучиться у России миграционной политике.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение российского гражданства или права на проживание в России иностранцам с судимостью.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз и Великобритания должны поучиться у России миграционной политике, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так Дмитриев прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети о том, что мигрантам с судимостью запрещено получать российское гражданство или право на проживание в РФ.

"Бюрократы ЕС и Великобритании и традиционные СМИ проигнорировали предупреждения о разрушении западной цивилизации и проводили самоубийственную миграционную политику, и только фотографии из Сеуты разоблачили их зловещую природу", - добавил Дмитриев.