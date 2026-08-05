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Дмитриев призвал ЕС поучиться у России миграционной политике - РИА Новости, 05.08.2026
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09:48 05.08.2026 (обновлено: 10:03 05.08.2026)
Дмитриев призвал ЕС поучиться у России миграционной политике

Дмитриев призвал ЕС и Британию поучиться у России миграционной политике

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюзу и Великобритании стоит поучиться у России миграционной политике.
  • Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение российского гражданства или права на проживание в России иностранцам с судимостью.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Евросоюз и Великобритания должны поучиться у России миграционной политике, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"ЕС и Великобритания должны поучиться у России", - написал он в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал сообщение одного из пользователей соцсети о том, что мигрантам с судимостью запрещено получать российское гражданство или право на проживание в РФ.
"Бюрократы ЕС и Великобритании и традиционные СМИ проигнорировали предупреждения о разрушении западной цивилизации и проводили самоубийственную миграционную политику, и только фотографии из Сеуты разоблачили их зловещую природу", - добавил Дмитриев.
Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий получение российского гражданства либо права на проживание в России иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые имеют судимость за совершение любого преступления в РФ или за ее пределами.
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