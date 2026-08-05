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В Новосибирском зоопарке родились детеныши индийского дикобраза - РИА Новости, 05.08.2026
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15:34 05.08.2026
В Новосибирском зоопарке родились детеныши индийского дикобраза

В Новосибирском зоопарке родились два детеныша индийского дикобраза

© Фото : Новосибирский зоопарк/TelegramСамка дикобраза с двумя детенышами в Новосибирском зоопарке
Самка дикобраза с двумя детенышами в Новосибирском зоопарке - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Новосибирский зоопарк/Telegram
Самка дикобраза с двумя детенышами в Новосибирском зоопарке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новосибирском зоопарке у пары индийских дикобразов, среди которых самка-альбинос, родились детеныши.
  • Ветеринарный осмотр показал, что среди детенышей есть самец и самка.
  • Маленькие дикобразы пока активно питаются молоком матери, но уже с интересом пробуют «взрослую» пищу.
НОВОСИБИРСК, 5 авг – РИА Новости. Два детеныша индийского дикобраза родились в июле в Новосибирском зоопарке у самки-альбиноса, сообщает учреждение в среду.
"Десятого июля в нашем зоопарке произошло пополнение — у пары индийских дикобразов родились детеныши! Уже проведен ветеринарный осмотр: малыши — самец и самка", - говорится в сообщении.
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В зоопарке отметили, что родители малышей – особенная пара. Самка-альбинос полностью белая без пигмента, а самец — классический черный дикобраз. Маленькие дикобразы пока еще активно питаются молоком матери, но уже с интересом пробуют и "взрослую" пищу. Особенно активны они в первой половине дня или ближе к вечеру, а в жару предпочитают прятаться.
Детеныши дикобразов, рассказали в учреждении, рождаются с открытыми глазами, а их тело покрыто короткими мягкими иглами, которые со временем станут тверже. Индийские дикобразы обычно моногамны. Самка кормит малышей молоком несколько недель, но даже после перехода на самостоятельное питание молодые дикобразы еще долго остаются на родительской территории. Лишь к двум годам, достигнув половой зрелости, они расселяются.
В зоопарке добавили, что альбиносы среди дикобразов большая редкость в природе. Из-за отсутствия меланина их иглы и щетина становятся белоснежными, а глаза приобретают красноватый оттенок. В дикой природе такие животные рискуют стать легкой добычей хищников.
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Новосибирский зоопарк
 
 
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