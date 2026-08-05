Диетолог рассказала, что нужно есть в жару

Краткий пересказ от РИА ИИ В жару основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды, такие как огурцы, сельдерей, листовой салат, латук и шпинат.

В качестве источника белка лучше выбирать легкоусвояемые продукты: белое мясо птицы, белую рыбу, морепродукты, а также яйца.

Следует избегать красного жареного мяса, фастфуда, блюд со сливочными соусами, майонезом и сметаной, а также избыточно соленых продуктов.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Овощи с высоким содержанием воды должны стать основой питания в жару, так как они обеспечивают объем без нагрузки на желудок и восполняют потерю калия, а в качестве источника белка лучше выбирать рыбу и морепродукты, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

"Газете.Ru" . "Основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды: огурцы (95-96% жидкости), стебли сельдерея, листовой салат, латук и шпинат. Они обеспечивают объем без нагрузки на ЖКТ и поставляют калий, теряемый с потом. Из белковой пищи предпочтение отдается легкоусвояемым вариантам: белому мясу птицы, белой рыбе, морепродуктам, а также яйцам в виде омлетов или пашот", - сказала Лебедева

По словам диетолога, освежающим эффектом обладают арбуз, дыня, цитрусовые и вишня, но их стоит есть отдельно от основной еды. Для поддержания энергии подойдут цельнозерновые крупы (киноа, булгур, гречка) в холодном виде, добавила Лебедева.

"В стоп-лист попадают красное жареное мясо (стейки, шашлык), фастфуд, блюда со сливочными соусами, майонезом и сметаной, так как жиры замедляют эвакуацию пищи из желудка, вызывая тяжесть и сонливость. Избыточно соленые продукты - копчености, маринады и твердые сыры - задерживают воду, провоцируя внутренние отеки и повышая артериальное давление у гипертоников", - отметила диетолог.

Кроме того, специалист предупредила, что смешанные салаты длительного хранения (оливье, селедка под шубой) становятся идеальной средой для бактерий и могут вызвать пищевые токсикоинфекции. Кондитерские изделия с кремом и дрожжевая выпечка также не рекомендуются, уточнила Лебедева.