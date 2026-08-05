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Диетолог рассказала, что нужно есть в жару - РИА Новости, 05.08.2026
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13:37 05.08.2026 (обновлено: 13:49 05.08.2026)
Диетолог рассказала, что нужно есть в жару

Диетолог Лебедева: овощи с высоким содержанием воды помогут в жару

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жару основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды, такие как огурцы, сельдерей, листовой салат, латук и шпинат.
  • В качестве источника белка лучше выбирать легкоусвояемые продукты: белое мясо птицы, белую рыбу, морепродукты, а также яйца.
  • Следует избегать красного жареного мяса, фастфуда, блюд со сливочными соусами, майонезом и сметаной, а также избыточно соленых продуктов.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Овощи с высоким содержанием воды должны стать основой питания в жару, так как они обеспечивают объем без нагрузки на желудок и восполняют потерю калия, а в качестве источника белка лучше выбирать рыбу и морепродукты, рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.
"Основу питания должны составлять овощи с высоким содержанием воды: огурцы (95-96% жидкости), стебли сельдерея, листовой салат, латук и шпинат. Они обеспечивают объем без нагрузки на ЖКТ и поставляют калий, теряемый с потом. Из белковой пищи предпочтение отдается легкоусвояемым вариантам: белому мясу птицы, белой рыбе, морепродуктам, а также яйцам в виде омлетов или пашот", - сказала Лебедева "Газете.Ru".
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По словам диетолога, освежающим эффектом обладают арбуз, дыня, цитрусовые и вишня, но их стоит есть отдельно от основной еды. Для поддержания энергии подойдут цельнозерновые крупы (киноа, булгур, гречка) в холодном виде, добавила Лебедева.
"В стоп-лист попадают красное жареное мясо (стейки, шашлык), фастфуд, блюда со сливочными соусами, майонезом и сметаной, так как жиры замедляют эвакуацию пищи из желудка, вызывая тяжесть и сонливость. Избыточно соленые продукты - копчености, маринады и твердые сыры - задерживают воду, провоцируя внутренние отеки и повышая артериальное давление у гипертоников", - отметила диетолог.
Кроме того, специалист предупредила, что смешанные салаты длительного хранения (оливье, селедка под шубой) становятся идеальной средой для бактерий и могут вызвать пищевые токсикоинфекции. Кондитерские изделия с кремом и дрожжевая выпечка также не рекомендуются, уточнила Лебедева.
Диетолог порекомендовала пить воду равномерно в течение дня, отдавать предпочтение напиткам комнатной температуры (22-24 градуса) и избегать ледяных. Восстановить водно-солевой баланс помогают вода с лимоном, мятой или огурцом, зеленый чай, травяные настои без сахара, а также молочная сыворотка или айран без избытка соли, заключила Лебедева.
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