Краткий пересказ от РИА ИИ Детокс-чаи и смузи не очищают организм, так как печень и кишечник уже выполняют эту функцию круглосуточно, рассказала биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

По словам эксперта, обещания очищения организма с помощью детокс-чаев и смузи — это маркетинговый ход без научного обоснования.

Клизмы и колон-чистки нарушают электролитный баланс, вымывают полезные бактерии и повышают риск травмы стенки кишки.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детокс-чаи и смузи не очищают организм, так как печень и кишечник уже выполняют эту функцию круглосуточно, рассказала биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

"Почистить организм" - формулировка, которая продается лучше любой рекламы, но не соответствует физиологии. Печень и кишечник устроены так, что внешняя чистка им попросту не нужна. Этот процесс идет круглосуточно и не зависит от того, пьет человек детокс-чай и смузи или нет. Печень - не фильтр, который забивается и требует промывки, а сложная ферментативная система", - сказала Дивинская интернет-изданию NEWS.RU

По словам эксперта, подобные обещания - лишь маркетинговый ход, не имеющий научного обоснования.

Кроме того, она подчеркнула, что в Национальном центре комплементарного и интегративного здоровья США нет убедительных доказательств эффективности "специальных чисток" для выведения токсинов. Анализ десяти самых продаваемых продуктов, проведенный в 2023 году, также не выявил доказательств улучшения функции печени, а часть растительных компонентов при бесконтрольном приеме может провоцировать лекарственное поражение органа, отметила эксперт.