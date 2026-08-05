Рейтинг@Mail.ru
Биохимик развеяла миф об очищении организма детокс-чаями и смузи - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 05.08.2026
Биохимик развеяла миф об очищении организма детокс-чаями и смузи

Дивинская: печень и кишечник устроены так, что внешняя чистка им не нужна

© Фото : FreepikСмузи со свеклой
Смузи со свеклой - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Freepik
Смузи со свеклой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детокс-чаи и смузи не очищают организм, так как печень и кишечник уже выполняют эту функцию круглосуточно, рассказала биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
  • По словам эксперта, обещания очищения организма с помощью детокс-чаев и смузи — это маркетинговый ход без научного обоснования.
  • Клизмы и колон-чистки нарушают электролитный баланс, вымывают полезные бактерии и повышают риск травмы стенки кишки.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Детокс-чаи и смузи не очищают организм, так как печень и кишечник уже выполняют эту функцию круглосуточно, рассказала биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
"Почистить организм" - формулировка, которая продается лучше любой рекламы, но не соответствует физиологии. Печень и кишечник устроены так, что внешняя чистка им попросту не нужна. Этот процесс идет круглосуточно и не зависит от того, пьет человек детокс-чай и смузи или нет. Печень - не фильтр, который забивается и требует промывки, а сложная ферментативная система", - сказала Дивинская интернет-изданию NEWS.RU.
Соки - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Врач предупредила об опасных побочных эффектах детокс-диет
20 марта, 03:43
По словам эксперта, подобные обещания - лишь маркетинговый ход, не имеющий научного обоснования.
Кроме того, она подчеркнула, что в Национальном центре комплементарного и интегративного здоровья США нет убедительных доказательств эффективности "специальных чисток" для выведения токсинов. Анализ десяти самых продаваемых продуктов, проведенный в 2023 году, также не выявил доказательств улучшения функции печени, а часть растительных компонентов при бесконтрольном приеме может провоцировать лекарственное поражение органа, отметила эксперт.
"С клизмами и колон-чистками ситуация еще более однозначная. Кишечник обладает собственной перистальтикой и микрофлорой, которая поддерживает барьерную функцию слизистой. Искусственное промывание нарушает электролитный баланс, вымывает полезные бактерии и повышает риск травмы стенки кишки", - заключила Дивинская.
Лео Бокерия - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Академик Бокерия опроверг полезность диет
24 июня, 07:36
 
ОбществоЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала