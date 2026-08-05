Свыше 700 аварийных деревьев ликвидировали в Подмосковье за июль

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На территории муниципальных образований Подмосковья ликвидировали 721 аварийное дерево за июль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Опиловка аварийных ветвей и сухостойных деревьев остается одной из ключевых задач для обеспечения безопасности жителей. Сотрудники ведомства ведут постоянный мониторинг качества этих работ, контролируя коммунальные службы.

Так, в течение июля на территории муниципальных образований региона было выявлено и устранено 721 нарушение, связанное с аварийными и сухостойными деревьями.

Больше всего ликвидировали в округах Серпухов (85), Дмитровский (62), Подольск (57), Мытищи (40), Орехово-Зуевский (40).

Ранее вице-губернатор региона Владислав Мурашов отмечал, что сухостои и деревья с поврежденными ветвями представляют потенциальную угрозу для жителей, особенно в условиях сильного ветра или непогоды.