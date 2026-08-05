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Свыше 700 аварийных деревьев ликвидировали в Подмосковье за июль - РИА Новости, 05.08.2026
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16:09 05.08.2026
Свыше 700 аварийных деревьев ликвидировали в Подмосковье за июль

В Подмосковье за июль ликвидировали 721 аварийное дерево

© Фото : соцсетиПоваленное дерево
Поваленное дерево - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : соцсети
Поваленное дерево. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. На территории муниципальных образований Подмосковья ликвидировали 721 аварийное дерево за июль, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Опиловка аварийных ветвей и сухостойных деревьев остается одной из ключевых задач для обеспечения безопасности жителей. Сотрудники ведомства ведут постоянный мониторинг качества этих работ, контролируя коммунальные службы.
Так, в течение июля на территории муниципальных образований региона было выявлено и устранено 721 нарушение, связанное с аварийными и сухостойными деревьями.
Больше всего ликвидировали в округах Серпухов (85), Дмитровский (62), Подольск (57), Мытищи (40), Орехово-Зуевский (40).
Ранее вице-губернатор региона Владислав Мурашов отмечал, что сухостои и деревья с поврежденными ветвями представляют потенциальную угрозу для жителей, особенно в условиях сильного ветра или непогоды.
В ведомстве уточнили, что аварийными признаются деревья с наличием структурных изъянов, в том числе гнилей, обрыва корней, опасного наклона, способных привести к падению ветвей или целого дерева.
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