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В ЦБ раскрыли, что изменится в российских банкоматах - РИА Новости, 05.08.2026
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00:16 05.08.2026 (обновлено: 01:10 05.08.2026)
В ЦБ раскрыли, что изменится в российских банкоматах

Россияне смогут пополнять свои счета в банке через сторонние банкоматы

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкСнятие наличных денег через банкоматы
Снятие наличных денег через банкоматы - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Снятие наличных денег через банкоматы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке.
  • Пополнить счет таким способом можно будет только свой, а общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение одного месяца.
  • Банки, которые внедрят новый сервис, могут взимать плату за свои услуги в соответствии с заключенными с клиентами договорами.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке, при этом фактическое подключение к этому сервису остается на усмотрение кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.
"С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in). Но подключать этот сервис банки будут по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе регулятора. Это будет реализовано через Систему быстрых платежей.
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При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, уточнили в ЦБ. Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение одного месяца.
Регулятор пояснил, что пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не действует, так же как не применяются и лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тысяч рублей.
"Банки, реализовавшие новый сервис, вправе брать плату за свои услуги в соответствии с заключенными с клиентами договорами", - добавили в ЦБ.
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