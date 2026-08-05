В ЦБ раскрыли, что изменится в российских банкоматах

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке.

Пополнить счет таким способом можно будет только свой, а общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение одного месяца.

Банки, которые внедрят новый сервис, могут взимать плату за свои услуги в соответствии с заключенными с клиентами договорами.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россияне с октября получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другом банке, при этом фактическое подключение к этому сервису остается на усмотрение кредитной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦБ.

"С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in). Но подключать этот сервис банки будут по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе регулятора. Это будет реализовано через Систему быстрых платежей.

При этом пополнить таким способом можно будет только свой счет в другом банке, а вот перевести деньги другому человеку не получится, уточнили в ЦБ . Общая сумма внесенной наличности не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение одного дня и 200 тысяч рублей в течение одного месяца.

Регулятор пояснил, что пополнение счета наличными через сторонний банкомат не будет считаться переводом между счетами, поэтому бесплатный лимит в 30 миллионов рублей не действует, так же как не применяются и лимиты бесплатных переводов другим людям до 100 тысяч рублей.