Сын звезды сериала "Интерны" отбыл наказание за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ Сын актера Вадима Демчога Вильям отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу.

Суд в Москве в июне прошлого года приговорил молодого человека к двум годам колонии общего режима за помощь в похищении 1,8 миллиона рублей у пенсионера.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сын звезды сериала "Интерны", актера Вадима Демчога, Вильям сообщил РИА Новости, что отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу.

Суд в Москве в июне прошлого года приговорил молодого человека к двум годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, ныне 21-летний Демчог помог телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у пенсионера, который частями переводил свои сбережения якобы на безопасные счета. Демчог-младший полностью возместил ущерб, заявлял адвокат фигуранта.

"Да, уже все", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, освободился ли он.

С марта 2024 года по май 2025-го молодой человек находился под домашним арестом, а затем его отправили в СИЗО. Суд зачел это время как отбытое наказание.