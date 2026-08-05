Сын звезды сериала "Интерны" отбыл наказание за мошенничество

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сын актера Вадима Демчога Вильям отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу.
- Суд в Москве в июне прошлого года приговорил молодого человека к двум годам колонии общего режима за помощь в похищении 1,8 миллиона рублей у пенсионера.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сын звезды сериала "Интерны", актера Вадима Демчога, Вильям сообщил РИА Новости, что отбыл наказание по делу о мошенничестве и вышел на свободу.
Суд в Москве в июне прошлого года приговорил молодого человека к двум годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, ныне 21-летний Демчог помог телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у пенсионера, который частями переводил свои сбережения якобы на безопасные счета. Демчог-младший полностью возместил ущерб, заявлял адвокат фигуранта.
"Да, уже все", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, освободился ли он.
С марта 2024 года по май 2025-го молодой человек находился под домашним арестом, а затем его отправили в СИЗО. Суд зачел это время как отбытое наказание.
Вадим Демчог — актер театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении. Известен по роли врача-венеролога Ивана Натановича Купитмана в сериале "Интерны".
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