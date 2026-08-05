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В Пермском крае завели дело после смерти двух девочек в ДТП - РИА Новости, 05.08.2026
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18:16 05.08.2026
В Пермском крае завели дело после смерти двух девочек в ДТП

В Пермском крае завели дело после смерти двух девочек в ДТП с питбайком

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе Ваньки — Степаново в Пермском крае питбайк столкнулся с автомобилем SsangYong, в результате чего погибли две девочки.
  • Следователи возбудили уголовное дело и назначили судебную автотехническую экспертизу.
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели в ДТП двух девочек, катавшихся на питбайке по трассе в Пермском крае и столкнувшихся с кроссовером, сообщает региональный СУСКР.
По данным ведомства, на трассе Ваньки - Степаново в Пермском крае столкнулись автомобиль SsangYong под управлением 45-летней женщины и питбайк, за рулем которого находилась 15-летняя девочка. В результате 14-летняя пассажирка питбайка погибла на месте ДТП. Девочка-водитель получила тяжелые травмы и попала в больницу, где позднее скончалась. Инцидент произошел 19 июля.
"Расследуется уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого скончались две несовершеннолетние. Назначена и проводится судебная автотехническая экспертиза", - говорится в сообщении.
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