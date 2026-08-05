СК возбудил дело после украинской атаки на логистический центр под Тулой

Краткий пересказ от РИА ИИ В Тульской области БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, возникло возгорание, пострадал один человек.

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в городском округе Алексин Тульской области.

Следователи СК работают на месте происшествия, будут назначены экспертизы по найденным фрагментам БПЛА.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в Тульской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городском округе Алексин Тульской области (статья 205 УК РФ)", - сказала Петренко.

По данным ведомства, 5 августа украинские вооруженные формирования атаковали склад с помощью беспилотников, что привело к возгоранию и пострадавшим. Отмечается, что следователи СК работают на месте происшествия, будут назначены экспертизы по найденным фрагментам БПЛА.