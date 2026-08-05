СК возбудил дело после украинской атаки на логистический центр под Тулой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries, возникло возгорание, пострадал один человек.
- Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в городском округе Алексин Тульской области.
- Следователи СК работают на месте происшествия, будут назначены экспертизы по найденным фрагментам БПЛА.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в Тульской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городском округе Алексин Тульской области (статья 205 УК РФ)", - сказала Петренко.
По данным ведомства, 5 августа украинские вооруженные формирования атаковали склад с помощью беспилотников, что привело к возгоранию и пострадавшим. Отмечается, что следователи СК работают на месте происшествия, будут назначены экспертизы по найденным фрагментам БПЛА.
"Устанавливаются конкретные лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому и другим аналогичным преступлениям", - добавила официальный представитель СК.
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4 августа, 12:57