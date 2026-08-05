Французский и немецкий фондовые индексы обновили рекорды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Основные фондовые индексы Европы растут.
- Немецкий DAX и французский CAC 40 обновили исторические рекорды.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы растут в среду, а немецкий DAX и французский CAC 40 вновь обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.04 мск французский CAC 40 поднимается относительно предыдущего закрытия на 0,19% - до 8 638,15 пункта, немецкий DAX - на 0,6%, до 26 379,54 пункта. Минутами ранее оба индекса поднимались до исторических максимумов: CAC 40 - до 8 693,89 пункта, DAX – до 26 438,34 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время растет на 0,4%, до 10 922,79 пункта.