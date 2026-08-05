Рейтинг@Mail.ru
Французский и немецкий фондовые индексы обновили рекорды - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 05.08.2026
Французский и немецкий фондовые индексы обновили рекорды

Немецкий фондовый индекс DAX и французский CAC 40 обновили исторические рекорды

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
Биржевые котировки - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Биржевые котировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основные фондовые индексы Европы растут.
  • Немецкий DAX и французский CAC 40 обновили исторические рекорды.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Основные фондовые индексы Европы растут в среду, а немецкий DAX и французский CAC 40 вновь обновили исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.04 мск французский CAC 40 поднимается относительно предыдущего закрытия на 0,19% - до 8 638,15 пункта, немецкий DAX - на 0,6%, до 26 379,54 пункта. Минутами ранее оба индекса поднимались до исторических максимумов: CAC 40 - до 8 693,89 пункта, DAX – до 26 438,34 пункта.
Британский индекс FTSE 100 в то же время растет на 0,4%, до 10 922,79 пункта.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Аналитик рассказал, от чего зависит судьба мировых цен на золото
Вчера, 09:44
 
В миреЕвропаFTSE
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала