Краткий пересказ от РИА ИИ Высокое артериальное давление повышает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому его нельзя игнорировать, заявил старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Максим Яровой.

Людям с давлением выше 140/90 миллиметров ртутного столба необходимо обратиться к специалисту.

Пациентам с гипертонией важно регулярно принимать назначенные препараты и избегать самостоятельного приема быстродействующих антигипертензивных средств при крайне высоких цифрах давления.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Высокое артериальное давление повышает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому игнорировать это состояние опасно для жизни, рассказал старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Максим Яровой.

« "Многие люди считают, что высокое давление можно перетерпеть, но это является изначально неверным мнением. Артериальная гипертензия - фактор риска многих более серьезных заболеваний, среди которых инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения. Поэтому главной целью лечения болезни является поддержание нормального уровня давления у пациента препаратами", - сказал Яровой NEWS.ru.

По словам врача, гипертония - одно из самых частых сердечно-сосудистых заболеваний, с которым в основном сталкиваются люди старшего возраста. Человеку, зарегистрировавшему у себя давление выше 140/90 миллиметров ртутного столба, необходимо обратиться к специалисту, отметил Яровой.