Врач предупредил об опасности высокого давления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высокое артериальное давление повышает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому его нельзя игнорировать, заявил старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Максим Яровой.
- Людям с давлением выше 140/90 миллиметров ртутного столба необходимо обратиться к специалисту.
- Пациентам с гипертонией важно регулярно принимать назначенные препараты и избегать самостоятельного приема быстродействующих антигипертензивных средств при крайне высоких цифрах давления.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Высокое артериальное давление повышает риск инфаркта миокарда и инсульта, поэтому игнорировать это состояние опасно для жизни, рассказал старший лаборант кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Максим Яровой.
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"Многие люди считают, что высокое давление можно перетерпеть, но это является изначально неверным мнением. Артериальная гипертензия - фактор риска многих более серьезных заболеваний, среди которых инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения. Поэтому главной целью лечения болезни является поддержание нормального уровня давления у пациента препаратами", - сказал Яровой NEWS.ru.
По словам врача, гипертония - одно из самых частых сердечно-сосудистых заболеваний, с которым в основном сталкиваются люди старшего возраста. Человеку, зарегистрировавшему у себя давление выше 140/90 миллиметров ртутного столба, необходимо обратиться к специалисту, отметил Яровой.
Специалист добавил, что пациентам с установленным диагнозом важно регулярно принимать назначенные препараты, чтобы поддерживать нормальный уровень давления. Также Яровой предостерег от самостоятельного приема быстродействующих антигипертензивных средств при крайне высоких цифрах, поскольку это может привести к осложнениям.
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