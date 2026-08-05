В Марий Эл у мужчины изъяли мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Марий Эл у пьяного водителя без прав изъяли мопед с надписью «Спаси и сохрани от гаишников».

По мнению руководителя миссионерского отдела Песоченской епархии, эта надпись — нарушение заповеди «не упоминай имени Господа Бога Твоего напрасно».

Священнослужитель считает, что использовать шуточные молитвы на транспорте не следует.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Водитель из Марий Эл, разместивший на своем мопеде надпись "Спаси и сохрани от гаишников", использовал слова принятого у православных христиан обращения к Богу и тем самым нарушил одну из десяти заповедей - не обращаться к Господу всуе, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников" забрали у пьяного 38-летнего жителя Козьмодемьянска в Марий Эл, сообщила ранее прокуратура республики. Суд установил, что в мае он сел за руль мопеда, будучи пьяным. Его остановили инспекторы ДПС, обнаружившие, что водитель лишен прав за нетрезвое вождение.

"Я думаю, лучше стараться остерегаться упоминать имя Божие всуе и публиковать или печатать на стекла автомобилей или бензобаках мотоциклов какие-то шуточные молитвы. В данном случае это прямое нарушение данной Богом Моисею заповеди: не упоминай имени Господа Бога Твоего напрасно, всуе, в шутку", - сказал агентству Береговой.