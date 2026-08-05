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В Марий Эл у мужчины изъяли мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников" - РИА Новости, 05.08.2026
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Религия
 
23:14 05.08.2026
В Марий Эл у мужчины изъяли мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников"

В Марий Эл у водителя изъяли мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Марий Эл у пьяного водителя без прав изъяли мопед с надписью «Спаси и сохрани от гаишников».
  • По мнению руководителя миссионерского отдела Песоченской епархии, эта надпись — нарушение заповеди «не упоминай имени Господа Бога Твоего напрасно».
  • Священнослужитель считает, что использовать шуточные молитвы на транспорте не следует.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Водитель из Марий Эл, разместивший на своем мопеде надпись "Спаси и сохрани от гаишников", использовал слова принятого у православных христиан обращения к Богу и тем самым нарушил одну из десяти заповедей - не обращаться к Господу всуе, рассказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
Мопед с надписью "Спаси и сохрани от гаишников" забрали у пьяного 38-летнего жителя Козьмодемьянска в Марий Эл, сообщила ранее прокуратура республики. Суд установил, что в мае он сел за руль мопеда, будучи пьяным. Его остановили инспекторы ДПС, обнаружившие, что водитель лишен прав за нетрезвое вождение.
"Я думаю, лучше стараться остерегаться упоминать имя Божие всуе и публиковать или печатать на стекла автомобилей или бензобаках мотоциклов какие-то шуточные молитвы. В данном случае это прямое нарушение данной Богом Моисею заповеди: не упоминай имени Господа Бога Твоего напрасно, всуе, в шутку", - сказал агентству Береговой.
К тому же, добавил священнослужитель, история из Марий Эл красноречиво демонстрирует, что это не работает.
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