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В жилом доме в Нью-Йорке произошел взрыв - РИА Новости, 05.08.2026
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23:01 05.08.2026
В жилом доме в Нью-Йорке произошел взрыв

В жилом доме в Нью-Йорке произошел взрыв, пострадали 11 человек

© Фото : U.S. Air Force / Heide CouchПожарный в США
Пожарный в США - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : U.S. Air Force / Heide Couch
Пожарный в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом доме в районе Бронкс в Нью-Йорке произошел взрыв и крупный пожар.
  • Пострадали 11 человек, среди них три представителя экстренных служб.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Взрыв и крупный пожар произошли в жилом доме в Нью-Йорке, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в местной пожарной службе.
Инцидент произошел в районе Бронкс.
"Вызов поступил в 12.26 (19.26 мск - ред.). Сообщалось о взрыве и пожаре на третьем этаже", - сказали в службе.
По данным пожарных, пострадали 11 человек, среди них три представителя экстренных служб.
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