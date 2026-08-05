В жилом доме в Нью-Йорке произошел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В жилом доме в районе Бронкс в Нью-Йорке произошел взрыв и крупный пожар.

Пострадали 11 человек, среди них три представителя экстренных служб.

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Взрыв и крупный пожар произошли в жилом доме в Нью-Йорке, пострадали 11 человек, сообщили РИА Новости в местной пожарной службе.

Инцидент произошел в районе Бронкс.

"Вызов поступил в 12.26 (19.26 мск - ред.). Сообщалось о взрыве и пожаре на третьем этаже", - сказали в службе.