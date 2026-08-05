В Челябинске после драки с применением оружия возбудили уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинске возбуждено уголовное дело о хулиганстве после массового конфликта с применением оружия.
- В драке участвовали несовершеннолетние, есть пострадавшие, в том числе 18-летний участник с ножевыми ранениями и ожогами от ракетницы.
- Следователи СК и сотрудники полиции устанавливают всех участников произошедшего.
ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Челябинске после массового конфликта с применением оружия, в драке участвовали несовершеннолетние, есть пострадавший, сообщило региональное СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в следственные органы СК России по Челябинской области вечером 5 августа поступила информация о массовом конфликте с применением оружия, в том числе с участием подростков в районе памятника имени Курчатова в Центральном районе Челябинска. По данным ГУМВД России по региону, в отдел полиции "Центральный" доставлены пять молодых людей, троим из которых 16-17 лет.
"В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий с участием несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
СУСК отмечает, что 18-летний участник с ножевыми ранениями и ожогами от ракетницы доставлен в медицинское учреждение. Также установлены еще трое пострадавших в возрасте 16, 17 и 19 лет, у одного из молодых людей были похищены мобильный телефон и наушники.
Следователи СК и сотрудники полиции устанавливают всех участников произошедшего.