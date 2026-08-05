В Челябинске после драки с применением оружия возбудили уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Челябинске после массового конфликта с применением оружия, в драке участвовали несовершеннолетние, есть пострадавший, сообщило региональное СУСК РФ по региону.

СУСК отмечает, что 18-летний участник с ножевыми ранениями и ожогами от ракетницы доставлен в медицинское учреждение. Также установлены еще трое пострадавших в возрасте 16, 17 и 19 лет, у одного из молодых людей были похищены мобильный телефон и наушники.