Богомолов вряд ли согласится возглавить ГИТИС, заявил Любимов

Краткий пересказ от РИА ИИ Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию.

Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.

Президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов считает, что Константин Богомолов вряд ли согласится возглавить ГИТИС из-за высокой занятости.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выпускник российского театрального института - ГИТИС, режиссер Константин Богомолов вряд ли согласится возглавить ГИТИС после отставки Григория Заславского из-за высокой занятости, считает президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов.

Во вторник в ГИТИСе сообщили, что Заславский покинул пост ректора по собственному желанию, исполняющей обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе вуза, выборы ректора ГИТИСа перенесены, нового главу института выберут после 1 ноября.

Говоря о кандидатах на пост ректора ГИТИСа, Борис Любимов не стал называть конкретных имен, но отметил, что, в отличие от ВТУ имени Щепкина, в ГИТИСе гораздо больше факультетов, что требует от будущего руководителя большое количество времени и сил.

"Я думаю, что после истории с Художественным театром (и Школой-студией МХАТ - ред.) он вряд ли согласится. Ему и своих дел хватает. Он - человек, который уже занимает должности, если ему предложат, а он согласится, то милости просим. Но это очень непростое сейчас дело - поверьте мне, как бывшему ректору", - сказал Любимов, говоря о кандидатуре Константина Богомолова на должность ректора ГИТИСа.

В январе министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Однако в феврале его освободили от должности по его же просьбе.