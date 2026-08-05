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Богомолов вряд ли согласится возглавить ГИТИС, заявил Любимов - РИА Новости, 05.08.2026
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20:17 05.08.2026
Богомолов вряд ли согласится возглавить ГИТИС, заявил Любимов

Любимов: Богомолов вряд ли согласится возглавить ГИТИС

© РИА Новости / Анастасия ПетроваКонстантин Богомолов
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Константин Богомолов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИСа по собственному желанию.
  • Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.
  • Президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов считает, что Константин Богомолов вряд ли согласится возглавить ГИТИС из-за высокой занятости.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Выпускник российского театрального института - ГИТИС, режиссер Константин Богомолов вряд ли согласится возглавить ГИТИС после отставки Григория Заславского из-за высокой занятости, считает президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов.
Во вторник в ГИТИСе сообщили, что Заславский покинул пост ректора по собственному желанию, исполняющей обязанности ректора назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе вуза, выборы ректора ГИТИСа перенесены, нового главу института выберут после 1 ноября.
Говоря о кандидатах на пост ректора ГИТИСа, Борис Любимов не стал называть конкретных имен, но отметил, что, в отличие от ВТУ имени Щепкина, в ГИТИСе гораздо больше факультетов, что требует от будущего руководителя большое количество времени и сил.
"Я думаю, что после истории с Художественным театром (и Школой-студией МХАТ - ред.) он вряд ли согласится. Ему и своих дел хватает. Он - человек, который уже занимает должности, если ему предложат, а он согласится, то милости просим. Но это очень непростое сейчас дело - поверьте мне, как бывшему ректору", - сказал Любимов, говоря о кандидатуре Константина Богомолова на должность ректора ГИТИСа.
В январе министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Богомолов назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Однако в феврале его освободили от должности по его же просьбе.
Константин Богомолов - художественный руководитель Театра на Бронной и сцены "Мельников".
Здание учебного театра ГИТИСа - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
ГИТИС перенес дату выборов ректора
Вчера, 15:02
 
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