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В Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение света - РИА Новости, 05.08.2026
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19:39 05.08.2026 (обновлено: 21:03 05.08.2026)
В Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение света

В Грузии произошло третье за 2 недели масштабное отключение электричества

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на президентский дворец в Тбилиси
Вид на президентский дворец в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Грузии произошло третье масштабное отключение электроэнергии за последние две недели.
  • Без электроснабжения остались почти весь Тбилиси, Батуми, поселки Гонио и Квариати, а также Мцхета, регион Самегрело и ряд сел Душетского муниципалитета.
ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. В Грузии произошло уже третье масштабное отключение электроэнергии за последние две недели, передает корреспондент РИА Новости.
По сообщениям жителей, без света остались почти весь Тбилиси, Батуми, Мцхета, поселки Гонио и Квариати, а также регион Самегрело и несколько сел Душетского муниципалитета.
Власти пока не раскрывают причины очередного сбоя.
В конце прошлого месяца Грузия сталкивалась с ними уже дважды: в ночь на 24 июля, а затем утром 25-го. Тогда они затронули Тбилиси и многие регионы страны.
Как заявил директор Ингурской ГЭС Леван Мебония, авария произошла из-за отключения 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети". При этом назвать ее причину он не смог.
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