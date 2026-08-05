В Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение света

ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. В Грузии произошло уже третье масштабное отключение электроэнергии за последние две недели, передает корреспондент РИА Новости.

В конце прошлого месяца Грузия сталкивалась с ними уже дважды: в ночь на 24 июля, а затем утром 25-го. Тогда они затронули Тбилиси и многие регионы страны.