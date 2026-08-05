В Грузии произошло третье за две недели масштабное отключение света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Грузии произошло третье масштабное отключение электроэнергии за последние две недели.
- Без электроснабжения остались почти весь Тбилиси, Батуми, поселки Гонио и Квариати, а также Мцхета, регион Самегрело и ряд сел Душетского муниципалитета.
ТБИЛИСИ, 5 авг — РИА Новости. В Грузии произошло уже третье масштабное отключение электроэнергии за последние две недели, передает корреспондент РИА Новости.
По сообщениям жителей, без света остались почти весь Тбилиси, Батуми, Мцхета, поселки Гонио и Квариати, а также регион Самегрело и несколько сел Душетского муниципалитета.
Власти пока не раскрывают причины очередного сбоя.
В конце прошлого месяца Грузия сталкивалась с ними уже дважды: в ночь на 24 июля, а затем утром 25-го. Тогда они затронули Тбилиси и многие регионы страны.
Как заявил директор Ингурской ГЭС Леван Мебония, авария произошла из-за отключения 500-киловольтной линии электропередачи "Имерети". При этом назвать ее причину он не смог.
Служба государственной безопасности республики возбудила уголовное дело по статье о саботаже.