Под Тулой локализовали пожар в сортировочном центре Wildberries

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Губернатор отметил, что на месте работали 114 человек и 44 единиц техники, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено.