Под Тулой локализовали пожар в сортировочном центре Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тульской области локализован пожар в сортировочном центре Wildberries, возникший после падения БПЛА.
- В связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ранее он информировал, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте.
"Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что на месте работали 114 человек и 44 единиц техники, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено.
Глава региона добавил, что в правительстве области создадут рабочую группу для содействия предпринимателям и работникам центра.