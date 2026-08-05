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Под Тулой локализовали пожар в сортировочном центре Wildberries - РИА Новости, 05.08.2026
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19:16 05.08.2026 (обновлено: 19:17 05.08.2026)
Под Тулой локализовали пожар в сортировочном центре Wildberries

В Тульской области локализовали пожар в сортировочном центре Wildberries

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС. Архивное фото
Сотрудник МЧС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник МЧС. Архивное фото. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тульской области локализован пожар в сортировочном центре Wildberries, возникший после падения БПЛА.
  • В связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пожар в сортировочном центре Wildberries в Тульской области локализован, открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ранее он информировал, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте.
"Пожар локализован, открытое горение ликвидировано, продолжается проливка конструкций", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что на месте работали 114 человек и 44 единиц техники, превышений вредных веществ в воздухе не выявлено.
Глава региона добавил, что в правительстве области создадут рабочую группу для содействия предпринимателям и работникам центра.
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ПроисшествияТульская областьРоссияДмитрий МиляевСветлана ПетренкоВайлдберриз (Wildberries)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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