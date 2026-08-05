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Семья убитых Назимовых заявила, что не нуждается в материальной помощи - РИА Новости, 05.08.2026
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18:35 05.08.2026 (обновлено: 18:42 05.08.2026)
Семья убитых Назимовых заявила, что не нуждается в материальной помощи

Семья убитых в Паттайе россиян Назимовых не проводит денежных сборов

© Фото : Королевская полиция ТаиландаСледственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Королевская полиция Таиланда
Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Паттайе пропали двое молодых россиян — брат и сестра Назимовы, позже были арестованы подозреваемые в их убийстве.
  • Родственник погибших Константин Орловский сообщил, что семья не проводит денежных сборов.
  • Мать Назимовых сообщила о проведении церемонии прощания в четверг с 10:00 утра на месте, где были обнаружены тела ее детей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семья убитых в Паттайе Романа и Дианы Назимовых не проводит никаких денежных сборов, сообщил родственник погибших Константин Орловский.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших. Один из задержанных признался на допросах, что именно он выстрелил в 17-летнего Романа и забил до смерти его 22-летнюю сестру.
"Мы не делаем никаких денежных сборов. Нет денежных сборов, ребят. Если вдруг Зарине (мать убитых - ред.) понадобится ваша помощь, мы обязательно вам об этом скажем", - сказал он на видео, выложенном в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Тела убитых россиян, как ранее в среду сообщили РИА Новости в полицейском участке Хуай Яй в Паттайе, были переданы родственникам для траурных мероприятий.
Мать Назимовых сообщила о проведении церемонии прощания в четверг с 10.00 утра (06.00 мск) на месте, где были обнаружены тела ее детей.
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