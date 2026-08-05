Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

© Фото : Королевская полиция Таиланда Следственные мероприятия с подозреваемым в убийстве брата и сестры Назимовых в Таиланде

Семья убитых Назимовых заявила, что не нуждается в материальной помощи

Краткий пересказ от РИА ИИ В Паттайе пропали двое молодых россиян — брат и сестра Назимовы, позже были арестованы подозреваемые в их убийстве.

Родственник погибших Константин Орловский сообщил, что семья не проводит денежных сборов.

Мать Назимовых сообщила о проведении церемонии прощания в четверг с 10:00 утра на месте, где были обнаружены тела ее детей.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Семья убитых в Паттайе Романа и Дианы Назимовых не проводит никаких денежных сборов, сообщил родственник погибших Константин Орловский.

Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, пропали в Паттайе 26 июля. Позже были арестованы подозреваемые, они признались в убийстве Назимовых и показали полиции место захоронения тел погибших. Один из задержанных признался на допросах, что именно он выстрелил в 17-летнего Романа и забил до смерти его 22-летнюю сестру.

"Мы не делаем никаких денежных сборов. Нет денежных сборов, ребят. Если вдруг Зарине (мать убитых - ред.) понадобится ваша помощь, мы обязательно вам об этом скажем", - сказал он на видео, выложенном в соцсети Threads (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Тела убитых россиян, как ранее в среду сообщили РИА Новости в полицейском участке Хуай Яй в Паттайе, были переданы родственникам для траурных мероприятий.